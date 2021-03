Zagórski: rozwój łączności i architektury informacyjnej państwa to kluczowe projekty

Najważniejszymi projektami zespołu ds. cyfryzacji KPRM są obecnie rozwój łączności szerokopasmowej i 5G oraz budowa architektury informacyjnej państwa - powiedział podczas czwartkowej konferencji Państwo 2.0 sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Marek Zagórski.

W opinii Marka Zagórskiego pandemia przyspieszyła cyfryzację w kilku obszarach, ale nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego przygotowywania się polskiej administracji, szczególnie w zakresie rozwoju e-usług.

"Z całą pewnością pandemia stała się katalizatorem zmian w kilku obszarach; po pierwsze jeśli chodzi o świadomość obywateli, którzy przekonali się że istnieje (...) możliwość (korzystania z e-usług - PAP). Zmiana świadomości dokonała się także w urzędach. Okazało się, że to, co było całkowicie niedopuszczalne, jak np. wideowizyta w urzędzie czy wideoweryfikacja (tożsamości - PAP), to wszystko stało się nagle poprzez konieczność możliwe i myślę, że to zostanie z nami na stałe" - ocenił minister.

Według Zagórskiego zasadnicza zmiana dotyczy również wszystkich obywateli, którzy zaczęli masowo korzystać z usług cyfrowych do pracy i nauki.

Minister podkreślił, że największe zmiany zaszły w zakresie wykorzystania w Polsce usług chmurowych. "To ważna zmiana, bo ona powoduje, że więcej podmiotów zainteresowało się usługami chmurowymi. Wiąże się z tym podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług" - zwrócił uwagę Zagórski.

Jak wskazał, wiele systemów tylko dzięki usługom chmurowym może mieć odpowiednie skalowanie i przez to obsługiwać zwiększony ruch, jak to miało miejsce np. w sytuacji portalu edukacyjnego e-Podręczniki. Zastosowanie chmury, według Zagórskiego, przekłada się również na rozwiązania w innych obszarach administracji, która z użyciem rozwiązań chmurowych obsługiwała wiele zadań związanych z pandemią koronawirusa. Minister zachęcił ponadto polskie firmy, aby uczestniczyły w budowie chmury europejskiej w ramach wzmacniania Europejskiej Federacji Chmur.

Zagórski podkreślił, że kluczowym z punktu widzenia rządu jest projekt rozwoju architektury informacyjnej państwa, w tym - interoperacyjności systemów.

"Musimy przejść z rozwiązań wyspowych na spójną architekturę informacyjną państwa" - powiedział. Zwrócił uwagę na potrzebę zdefiniowania najważniejszych komponentów tej architektury i budowę ich we wszystkich obszarach państwa w taki sposób, aby mogły ze sobą współdziałać.

"To odnosi się do konieczności budowania systemów i rejestrów referencyjnych. Dziś mówimy o systemie rejestrów państwowych, ale to bardzo wąski wycinek" - powiedział Zagórski. Polityk zapowiedział współpracę z jednostkami, które nie dysponują odpowiednią infrastrukturą i pomoc w jej budowie, a także budowę odpowiednich kompetencji tam, gdzie są one niższe.

"To przełoży się na zrealizowanie celów funkcjonalnych z punktu widzenia obywateli i zrealizowanie zasady obrotu wewnątrzadministracyjnego - urzędy będą mogły załatwiać sprawy związane m.in. z obiegiem dokumentów między sobą" - wyjaśnił minister.

Zagórski zadeklarował, że priorytetem dla zespołu KPRM ds. cyfryzacji jest łączność szerokopasmowa. 11 mld zł ma zostać przeznaczone na wsparcie budowy sieci szerokopasmowych, w tym - światłowodowych i łączności 5G.

"Chcemy, żeby operatorzy telekomunikacyjni w ramach aukcji zbudowali sieć w oparciu o pasmo C, żeby realizowali zobowiązania inwestycyjne wynikające z decyzji rezerwacyjnych, chcemy też stymulować rozwój sieci w miejscach mniej atrakcyjnych komercyjnie, tj. w mniejszych miastach" - powiedział Zagórski zapowiadając wsparcie tych działań w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Jak wyjaśnił, inwestycja w łączność jest inwestycją priorytetową. "Jeśli chodzi o sieć szerokopasmową, to przy założeniu, że zrealizowane zostaną inwestycje, które są w toku, zostanie nam 3 mln 800 tys. gospodarstw domowych do podłączenia" - powiedział. Przyznał, że to wyzwanie ze względu na fakt, iż są to gospodarstwa znajdujące się w "najtrudniejszych komercyjnie regionach".

W zakresie cyberbezpieczeństwa przewidywany jest koniec prac nad nowelizacją Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. "Chcemy dopełnić system, ma on być jeszcze bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o instytucje, które w nim uczestniczą" - powiedział Zagórski.

Zapowiedział wprowadzenie obligatoryjności funkcjonowania CSIRT-ów sektorowych (Centra Reagowania na Incydenty Teleinformatyczne - PAP), a także nałożenie na operatorów usług kluczowych obowiązku posiadania centrów obsługi incydentów - zintegrowanych ze sobą w ramach platformy S46 do obsługi tego rodzaju zdarzeń. W ramach działań na rzecz cyberbezpieczeństwa mają być również podnoszone kompetencje cyfrowe.

Zagórski zapowiedział przeszkolenie wszystkich urzędników w Polsce w zakresie cyberhigieny oraz udostępnienie szkoleń przedsiębiorcom. Sektor biznesu ma być również zachęcany do korzystania z usług chmurowych. "Na kwestie cyberbezpieczeństwa będziemy mieć dużo więcej środków. 2 mld zł przeznaczone będą na ten cel w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a jednocześnie funkcjonować będzie specjalna oś dedykowana cyberbezpieczeństwu w ramach nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa" - zapowiedział polityk.

Zagórski wyraził również nadzieję, że działania te jakościowo zmienią sektor cyberbezpieczeństwa, "chociaż, jak ze wszystkim w sferze cyfrowej musimy mieć świadomość, że to będzie praca ciągła i nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że mamy ją skończoną".

Autorka: Małgorzata Fraser