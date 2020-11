Zagórski: udział w cyfrowej rewolucji warunkiem utrzymania pozycji firmy na rynku

Udział w cyfrowej rewolucji jest często warunkiem utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku zarówno mikro firm, jak i biznesowych liderów z różnych gałęzi gospodarki - uważa sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski.

"Postępująca cyfryzacja obejmuje kolejne obszary naszego życia. W przypadku biznesu, udział w cyfrowej rewolucji jest dziś często warunkiem utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku. Dotyczy to zarówno mikro firm, jak i biznesowych liderów z różnych gałęzi gospodarki" - mówi Zagórski cytowany w komunikacie wysłanym w poniedziałek przez wydział komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.

Ministerstwo podkreśla, że dane i umiejętność ich efektywnego zagospodarowania są jednym z kluczowych obszarów cyfrowej gospodarki.

"To właśnie one są zaczynem innowacyjnych rozwiązań i modeli biznesowych, wspierających budowę konkurencyjnej gospodarki i poprawę jakości życia obywateli. Zoptymalizowanie procesów, podnoszenie efektywności organizacji, czy tworzenie nowych szans na rynku - to tylko niektóre efekty wykorzystywania danych, również w czasach pandemii" - czytamy.

Resort podał, że w Polsce otwarte dane publiczne są dostępne na portalu dane.gov.pl. Znaleźć tam można ponad 18,3 tys. zasobów pochodzących od 138 dostawców, m.in. ministerstw, samorządów, GUS, ZUS, inspekcji sanitarnych, czy państwowych instytutów. Jak wskazuje MC, dzięki nim można analizować i wykorzystywać dane z takich obszarów jak zdrowie, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka i oświata czy administracja publiczna.

MC poinformowało też o zaplanowanej na 19 listopada br. międzynarodowej konferencji online "The future is data. Przyszłość to dane", podczas której mają być podane przykłady wykorzystywania danych w Polsce i Europie. Eksperci będą też poszukiwać odpowiedzi na pytania związane z tematyką open data, jak np. czy otwarte dane to bardziej szansa dla biznesu, czy też zagrożenie prywatności, a także w jaki sposób udostępniać i wykorzystywać dane miejskie. Omówiona ma być również Europejska Strategia w zakresie danych (ESD); jej założenia i cele przybliży przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.