Zagórski: więcej niż prawdopodobne, że pasma łączności będą rozdysponowane w ramach aukcji w tym roku

To więcej niż prawdopodobne, że pasma łączności zostaną rozdysponowane w ramach aukcji w tym roku - powiedział w poniedziałek na Europejskim Kongresie Gospodarczym minister ds. cyfryzacji w KPRM Marek Zagórski.

Zagórski, pytany o wielkość środków na cyfryzację w ramach Krajowego Planu Odbudowy i kontynuacji programów unijnych powiedział, że łącznie "w nowej perspektywie w części grantowej, pożyczkowej oraz w następstwie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie ponad 40 mld zł". Jego zdaniem "to nadal są środki z jednej strony bardzo duże, z drugiej - niewystarczające, jeśli chodzi o liczbę projektów zgłoszonych do konsultacji w KPO".

Według ministra jednym z kluczowych obszarów, w których będą inwestowane środki, jest "zapewnienie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i 5G, ale także infrastruktury IT". Zagórski dodał, że "obszarem kontynuowanym również jest modernizacja e-administracji", w ramach której będą budowane nowe rozwiązania, ale i prowadzona ma być modernizacja już obecnych, oraz "objęcie systemami IT całkowicie nowych obszarów zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej".

"Cyberbezpieczeństwo, modernizacja szkół, e-zdrowie - jest na co wydawać pieniądze i na pewno te, które mamy dedykowane, zostaną przyznane" - mówił minister. "Są projekty, wyzwania i przedsięwzięcia, które powinniśmy realizować, np. technologie przełomowe - z całą pewnością powinniśmy mieć tu więcej nakładów na styku gospodarki, przemysłu i nauki. Mówimy o rozwoju najbardziej nowoczesnych technologii - technologie kwantowe, kolejny rozwój standardów w telekomunikacji - 6G, kontynuacja pracy nad projektami opartymi o sztuczną inteligencję, rozwój komputerów dużej mocy - to są działania, na które powinniśmy wydawać dużo, dużo więcej pieniędzy i to co mamy teraz zaprojektowane to będzie za mało w stosunku do potrzeb" - ocenił podczas EKG Marek Zagórski.

Odpowiadając na pytanie o postęp prac nad nowelizacją ustawy o cyberbezpieczeństwie, powiedział: "jesteśmy na ostatnim etapie uzgodnień na poziomie Rady Ministrów, jestem przekonany, że mówimy o pojedynczych tygodniach". "To więcej niż prawdopodobne, że pasma łączności zostaną rozdysponowane w ramach aukcji (5G - PAP) w tym roku" - wskazał.

Pytany natomiast o wpływy z aukcji częstotliwości dla łączności 5G odpowiedział, że szacowane są one "między 2 a 6 mld zł". Jak dodał, "nie jest to rzecz najważniejsza, czy może na tyle istotna, żeby kłaść szczególny nacisk na przychody z aukcji".

Jego zdaniem najważniejsze jest utrzymanie konkurencyjności polskich usług telekomunikacyjnych, na którą składają się m.in. koszty. "Dzisiaj mamy taką sytuację, że ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są jedne z najniższych w UE i chcielibyśmy, żeby tak zostało" - powiedział.

