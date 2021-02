Zagórski: Wiele z e-usług administracji odnotowuje nawet czterokrotne wzrosty

W 2021 rok polska e-administracja weszła w świetnym tempie. W porównaniu rok do roku wiele z e-usług odnotowuje dwu-, trzy- a nawet czterokrotne wzrosty - informuje w komunikacie KPRM minister Marek Zagórski.

Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zainteresowanie e-usługami stale rośnie. W ostatnim miesiącu pobito kolejne rekordy; styczeń 2021 r. był drugim najlepszym miesiącem w historii profilu zaufanego.

"W 2021 rok polska e-administracja weszła w świetnym tempie. W porównaniu rok do roku wiele z naszych e-usług odnotowuje dwu-, trzy- a nawet czterokrotne wzrosty" - mówi, cytowany w komunikacie minister w KPRM Marek Zagórski.

Zgodnie z informacją, w styczniu Polacy bardzo chętnie zakładali profil zaufany (PZ). Od 1 do 31 stycznia 2021 r. zdecydowało się na to 532 281 osób.

"To drugi najlepszy miesięczny wynik w historii profilu zaufanego. W ciągu jednego miesiąca więcej osób założyło PZ tylko w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy zrobiło to 602 739 Polaków" - komentuje Zagórski. "Porównując rok do roku - w ostatnim miesiącu założono niemal dwa razy więcej profili zaufanych, niż w styczniu 2020 r." - dodaje.

Najwięcej profili założono 15 stycznia, tego dnia zrobiło to 41 445 osób. Dzień wcześniej - 33 188. Uśredniając - każdego dnia stycznia 2021 r. profil zaufany zakładało ponad 17 tysięcy osób.

Poza tym, z przekazanych danych wynika, że w styczniu br. 352 776 osób dołączyło do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Podkreślono, że przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Zadaniem Rejestru jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami, aby usprawnić realizację spraw i umożliwić szybką komunikację.

"Jeśli zdecydujemy się dołączyć do RDK, w ważnych dla nas sprawach dostaniemy SMS-a, e-maila lub ktoś z urzędu do nas zadzwoni" - napisano.

Według danych KPRM, niespotykany dotąd wzrost odnotowała e-usługa Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego. W styczniu skorzystano z niej 26 914 razy, czyli 4,5 razy więcej niż w styczniu 2020 r., kiedy o takie odpisy zawnioskowano online 5938 razy. Niezmiennie rosnącą popularnością cieszy się też e-usługa Wyślij pismo ogólne. Od 1 do 31 stycznia 2021 r. do urzędów trafiło 173 411 takich elektronicznych pism, czyli prawie trzy razy więcej, niż rok wcześniej.

Statystyki pokazują, że wraz z nowym rokiem Polacy częściej wnioskowali online o nowe dowody osobiste. W styczniu zrobiły tak 40 624 osoby, czyli ponad dwa razy więcej, niż rok wcześniej.

W porównaniu ze styczniem 2020 r. - w tym roku o tysiąc osób więcej (3975) zgłosiło przez internet utratę dowodu tożsamości. Najwięcej Polaków - 218 - skorzystało z tej możliwości w poniedziałek 4 stycznia.

Niemal trzykrotny wzrost popularności odnotowało też e-usługa Zgłoś urodzenie dziecka. W styczniu tego roku rodzice zarejestrowali online przyjście na świat 13 205 maluchów, rok temu - 4827.

"Nieustannie świetnie radzą sobie także e-usługi dla kierowców. W tym przypadku liderką jest Historia pojazdu. W styczniu tego roku skorzystano z niej 22 484 100 razy! To niemal 10 milionów więcej, niż przed rokiem!" - czytamy w komunikacie KPRM.

Dodano, że od 1 do 31 stycznia polscy kierowcy 793 727 razy sprawdzili online swoje punkty karne. To ponad 12 razy więcej niż rok wcześniej (styczeń 2020 r. - 64 532). Zaznaczono, że od 5 grudnia 2020 r. licznik punktów karnych jest dostępny także w aplikacji mObywatel.

W pierwszym miesiącu tego roku 104 872 razy skorzystano z e-usługi Bezpieczny autobus. To niemal 15 tysięcy więcej niż w styczniu ubiegłego roku.

Każdego dnia stycznia 2021 r. średnio 2401 razy zgłaszano online zbycie lub nabycie pojazdu. W sumie - od 1 do 31 stycznia tego roku - z tej e-usługi skorzystano 74 439 razy.

Jak przypomina KPRM wszystkie dostępne e-usługi można znaleźć na portalu GOV.pl. W styczniu tego roku odwiedziło go 14 801 988 unikalnych użytkowników.