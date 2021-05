Zagórski: wyzwaniem cyfryzacji jest podciąganie najsłabszych firm, by mogły sprostać globalizacji

Najważniejszym wyzwaniem cyfryzacji jest podciąganie najsłabszych firm, zwłaszcza małych i średnich, by były w stanie sprostać globalizującej się konkurencji - mówił minister w KPRM Marek Zagórski podczas środowego wystąpienia na Impact'21.

Zagórski zwrócił uwagę, że Polska ma zapewnione fundusze na cyfryzację i w najbliższej perspektywie finansowej UE będzie dysponować czterdziestoma kilkoma miliardami złotych.

"Dla porównania w tej perspektywie, która się kończy, na wszystkie działania cyfrowe mieliśmy ok. 10 mld. Mamy cztery razy więcej pieniędzy. Wyzwaniem będzie, jak to najlepiej zagospodarować" - podkreślił.

Ocenił, że kluczowe dla transformacji cyfrowej przedsiębiorstw jest podnoszenie kompetencji i świadomości po stronie firm i ich klientów.

Zwrócił uwagę, że chodzi o to, by zwłaszcza małe i średnie firmy umiały dopasować narzędzia do swoich potrzeb oraz zrozumiały, że narzędzia cyfrowe dają mechanizm dotarcia do klienta i stanowią dobry sposób na zarządzanie biznesem.

"Tutaj jest największe wyzwanie, żeby nie tylko najlepsze firmy, nie tylko konsumenci i nie tylko administracja były cyfrowe, ale polski biznes się ucyfrowił, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie tego biznesu, ale także ofertę dla klientów" - powiedział. Jak mówił, potrzebny jest rozwój kompetencji wśród pracowników firm, i nie chodzi tylko o kompetencje informatyczne sensu stricto, ale kompetencje doboru właściwych narzędzi, które oferują firmy informatyczne. "Dla przedsiębiorców wyzwaniem jest także edukowanie swoich klientów" - wskazał.

Zagórski ocenił, że w efekcie pandemii świadomość potrzeby cyfryzowania się firm wzrosła i poprawiły się kompetencje cyfrowe, ale to stało się nie tylko w Polsce, a na całym świecie. "Konkurencja nie śpi i jeszcze bardziej się globalizuje" - mówił.

Jego zdaniem w efekcie pandemii uświadomiono sobie też konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, począwszy od infrastruktury telekomunikacyjnej po infrastrukturę IT, w tym rozwiązania chmurowe.

Minister podkreślił, że nadal zostało bardzo dużo do zrobienia. "Technologicznie jesteśmy do tego przygotowani, infrastrukturalnie będziemy w dalszym ciągu inwestować, by chociaż zapewnić poziom podstawowy, czyli łączność na odpowiednim poziomie, sieci szerokopasmowe. To jest konieczne, żeby można było ten biznes prowadzić w każdym zakątku Polski" - zaznaczył.

