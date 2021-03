Zagórski: zakończenie prac rządu nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w ciągu 2-3 tygodni

Na poziomie Rady Ministrów chcemy zakończyć prace nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w ciągu dwóch, trzech tygodni - zapowiedział w czwartek w Sejmie minister w KPRM ds. cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski.

Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Zagórski mówił o propozycji uspójnienia systemu prac nad 5G z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Wyjaśnił, że wynika ona z chęci zapewnienia przez państwo większej pewności operatorom startującym w procesie aukcyjnym.

"Chcemy zakończyć prace nad ustawą na poziomie Rady Ministrów w ciągu dwóch, trzech tygodni" - powiedział.

Zagórski ocenił jednocześnie, że cel strategiczny, w myśl którego do końca 2025 r. ma być zapewnione funkcjonowanie sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych jest jak najbardziej realny. "Operatorzy już oferują usługi 5G, naszym zadaniem jest zapewnienie im dostępu do pasma C, ale będziemy też chcieli udostępnić pasmo 700 MHz" - powiedział minister.

Polityk przypomniał, że dokumentem implementującym wytyczne KE dot. budowy sieci 5G do polskiego systemu jest Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego ostatnia aktualizacja miała miejsce 10 marca 2020 r. Istotnym elementem budowy proinwestycyjnego środowiska, które przyspieszy rozwój łączności, ma być ustawa formująca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, który według Zagórskiego, zmieni reguły prowadzenia działalności na rynku telekomunikacyjnym. "Ta ustawa jest w trakcie prac, skierowana na Komitet Stały Rady Ministrów" - poinformował.

Przedstawiciel KPRM wspomniał, że prace nad 5G podzielone są na zadania o charakterze finansowym, regulacyjnym i wykonawczym. Obejmują m.in. zapewnienie środków publicznych i wsparcie inwestycji na obszarach defaworyzowanych, jak i uruchomienie środków wsparcia z funduszu szerokopasmowego, aby wzmocnić popyt na usługi szerokopasmowe. W zakres działań wchodzą także analizy dotyczące funkcjonowania nowych technik łączności w gospodarce, wsparcie organów ochrony środowiska i budowa świadomości społeczeństwa na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego, jak i walka z dezinformacją, która - zdaniem Zagórskiego - w ostatnim czasie bardzo się nasiliła.

Minister wskazał, że najważniejszym elementem działań w zakresie harmonogramu będzie przeprowadzenie aukcji pasma C, czyli 3 i 6 GHz. Kluczowe będzie również zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa z uwagi na charakter sieci i masowe zastosowanie łączności, stąd też skorelowanie prac w harmonogramie z nowelą ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Zagórski zastrzegł jednocześnie, że obecnie nie można mówić o wykluczeniu jakichkolwiek dostawców sprzętu, gdyż dopiero ustawa o KSC pozwoli stwierdzić, iż konkretne firmy produkujące sprzęt nie spełniają wymogów cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na nałożenie zakazu korzystania z ich urządzeń w budowie sieci przez operatorów.

Jak powiedział obecny na posiedzeniu komisji prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko, że w związku z toczącymi się pracami nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa należy dążyć do synchronizacji harmonogramu aukcji z przyjęciem jej przez Radę Ministrów. "Chcemy, aby operatorzy weszli w aukcje częstotliwości z pełną świadomością stanu prawnego" - powiedział Oko.

Jak przypomniał, cena wywoławcza pasma zbliżona będzie do poprzedniej, z unieważnionej aukcji; być może zostanie lekko skorygowana.

"Warunki uczestnictwa w aukcji częstotliwości opierają się na poziomie miliarda (złotych - PAP) inwestycji w latach 2016-2019 oraz dysponowaniem częstotliwościami na całym obszarze Rzeczypospolitej" - powiedział Oko.

Jak dodał, zobowiązania dla operatorów, które chce zaproponować UKE, ujęto w kilku elementach związanych z demografią gmin, w których udostępniana ma być łączność nowej generacji.

Zapewnił, że podjęte zostały także kroki zmierzające do zabezpieczenia prawnego i przygotowano pracę UKE tak, by instytucja ta była odporna pod względem organizacyjnym na ewentualne negatywne oddziaływanie pandemii koronawirusa.

Według Prezesa UKE cały proces aukcyjny ma trwać ok. 180 dni. "To minimalny okres od ogłoszenia konsultacji do możliwej decyzji rezerwacyjnej" - wyjaśnił Oko. Jednocześnie zaznaczył, że Urząd chce, aby realizacja harmonogramu aukcji częstotliwości 5G ruszyła po przyjęciu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa przez Radę Ministrów.

