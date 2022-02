Zagraniczne banki ofiarami sankcji wobec Rosji

Ogłoszone przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz Unię Europejską i Wielką Brytanię sankcje mogą także dotknąć amerykańskie i europejskie banki działające na terenie Rosji. Odpowiedzią na zbrojne działania rosyjskiego wojska wobec Ukrainy są decyzje, którą bezpośrednio wpłyną na funkcjonowanie systemu gospodarczego Federacji Rosyjskiej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Postawa Szwajcarii

Gdyby okazało się, że nowe, zaostrzone sankcje obejmą transfery pieniężne, to może być naprawdę poważny problem. Chociaż uzależnienie od dostaw rosyjskich jest tak duże, że mimo eskalacji konfliktu nikt nawet nie dopuszcza do siebie myśli, żeby ograniczyć handel z Rosją. Czyli skoro każdego dnia kumulują się płatności na kilkanaście miliardów euro to musi istnieć możliwość realizacji przelewów.Ciekawa jest w tej sytuacji postawa Szwajcarii. Rząd tego kraju nie dołączył do wspólnego euro-atlantyckiego chóru sankcji. Fakt, że wiele rosyjskich koncernów paliwowych, ale także firmy należące do oligarchów blisko związanych z Kremlem mają swoje filie lub spółki zależne w Konfederacji Szwajcarskiej oznacza, że traktują tej kraj jako oazę swobody gospodarczej.Rosja na koniec 2021 r. dysponowała oficjalnymi rezerwami walutowymi wycenianymi w dolarach na 635 miliardów, złoto w tych rezerwach stanowi niemal 22 procent. Gdyby pojawiły się poważne problemy na międzynarodowych rynkach finansowych i rosyjskie banki miały problemy wówczas uruchomiony zostanie program sprzedaży zapasów złota. W tej trudnej i skomplikowanej sytuacji międzynarodowej upłynnienie nawet kilkudziesięciu ton złotego kruszcu nie byłoby żadnym problemem.Przedstawiciele banków mających ekspozycję na rynki wschodniej Europy wdrożyli już procedury ostrzegawcze, ważne jak w ciągu najbliższych godzin i dni będzie się rozwijać sytuacja. Ponieważ pomimo możliwości wybuchu wojny, wprowadzenia nowych sankcji, ograniczenia kontaktów politycznych handel będzie prowadzony, bo świat nie wyobraża sobie funkcjonowania bez rosyjskich surowców tak zwanej pierwszej potrzeby.