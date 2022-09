Zagraniczne media: kwestia reparacji dawno zamknięta

Na astronomiczne 6,2 bln złotych wycenia wysokość należnych reparacji wojennych od Niemiec rząd PiS. Sprawę odnotowują niemalże wszystkie zagraniczne media i stwierdzają, że... polskie oczekiwania mogą się zderzyć z twardym „nein”.

Przypomnijmy, że Polska wyliczyła poniesione straty na 6,2 biliony zł i zapowiedziała starania o uzyskanie od Niemiec reparacji.

- Zapadła decyzja o wystąpieniu o reparacje wojenne i odszkodowania za to, co Niemcy uczynili w Polsce w latach 1939-1945; polskim obowiązkiem jest ich zgłoszenie - oznajmił w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Niemieckie media piszą o braku podstaw do reparacji

Elektroniczne wydanie opiniotwórczego dziennika Frankfurter Allgemaine Zeitung informuje o całej sprawie. Jak zaznacza dziennik, „opublikowany 1 września raport dotyczący strat ma stanowić podstawę żądań reparacji ze strony narodowo-konserwatywnego rządu Polski na rzecz Republiki Federalnej”. Rząd federalny nie widzi już do tego podstaw.

Dziennik przypomina, że sprawę reparacji zamyka traktat 2+4 dotyczący aspektów polityki zagranicznej jedności Niemiec.

Sprawę opisuje również największy (nie licząc brukowego Bilda) dziennik ponadregionalny Sueddeutsche Zeitung. Opisuje ona wyliczone przez PiS kwoty. Tu także padają słowa, że kwestia reparacji została już zamknięta dekady temu.

Sam Bild o reparacjach informuje tylko, że kwota to w przybliżeniu 1,3 bln euro.

Rosyjskie i czeskie media też informują o polskich żądaniach

Sytuacje odnotował również rosyjski Kommiersant. Elektroniczna wersja dziennika opisuje skąd wziął się pomysł na reparacje – to polityka. Gazeta zauważa jednak, że potencjalnie Polska może próbować zwrócić się o wzięcie części odpowiedzialności finansowej do Rosji, choć cytuje zarazem słowa Jarosława Kaczyńskiego, który w 2020 roku powiedział, że Rosja, podobnie jak Niemcy, „jest winna” Polsce, ale zaznaczył wówczas, że nie wierzy w zdolność Moskwy do wzięcia na siebie tej odpowiedzialności.

Sprawę opisuje także rosyjska agencja Tass, która twierdzi że skoro Niemcy uznają sprawę za zamkniętą, to Polska pieniędzy już nie otrzyma.

Także czołowy dziennik naszych południowych sąsiadów zauważa sprawę reparacji. Hospodaarskie Noviny informują o całej sprawie. Przypominają, ze już w 2015 roku było o niej głośno, ale od tego czasu nic nie zostało zrobione. Gazeta bardziej zajmuje się tym, że chodzi o biliony koron, niż faktyczną możliwością wypłaty odszkodowań.

