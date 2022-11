"Zagrożenie wiarygodności państwa dotyczące stabilności pieniądza stało się faktem"

Aby mówić o wiarygodności ekonomicznej, trzeba pamiętać o konkretnych podmiotach gospodarczych. To one podejmując decyzje oceniają wiarygodność ekonomiczną państwa - czytamy w opracowaniu Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski.

Wiarygodność państwa ma bezpośredni wpływ na obywateli i prowadzenie biznesów.

Gospodarka rynkowa jest bardziej wrażliwa na szoki zewnętrzne gdy nie przestrzega się ustalonych reguł.

Zaufanie do pieniądza i strategii polityki pieniężnej wpływa na oczekiwania inflacyjne.

Wiarygodności nie da się ująć zero-jedynkowo, ona po prostu jest, albo jej nie ma. Można jednak ją stopniować, skalować, szukać pewnych porównań. Generalnie dotyczy każdej sfery społecznej, w tym zwłaszcza państwa, ale także gospodarki. Prosta odpowiedź na pytanie czy jest wiarygodność przyjmuje postać rachunku ekonomicznego.

Wiarygodność to także pole dotyczące regulacji, które oddziałują na kształtowanie korzystnego lub negatywnego pola do prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to obciążeń podatkowych, oczekiwań związanych z inflacją, ułatwieniami w prowadzeniu biznesu. Ostatnie miesiące pokazują, że każdy obywatel odczuwa wpływ decyzji politycznych i gospodarczych na jego życie.

- Gdy władza publiczna traci wiarygodność ekonomiczną, sięga po propagandę i przekupywanie różnych grup ważnych dla interesu politycznego. Prowadzi to między innymi do ograniczenia zaufania do krajowego pieniądza oraz do inflacji. Bezpośrednie konsekwencje niskiej wiarygodności ekonomicznej państwa oznaczają wyższy poziom ryzyka i kosztów z nim związanych, niższą efektywność gospodarowania, niższą produktywność zasobów własnych, wyższe koszty obsługi długi oraz niższą odporność na potencjalne szoki. Poza tym trudno sobie wyobrazić skuteczną walkę z inflacją bez zaufania do emitenta - to jest jedno z najważniejszych przesłań jakie zawarto w raporcie zatytułowanym "Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski".

Gry władza traci wiarygodność ekonomiczną chętnie sięga po propagandę

W niedawnym wywiadzie dla WNP.PL profesor Jerzy Hausner sygnalizował, że niebawem publikacja analityczna przygotowana przez zespół ekspertów z różnych polskich uczelni ujrzy światło dzienne. I oto możemy się zapoznać głównymi tezami dotyczącymi oceny obecnej kondycji gospodarczej naszego kraju.

Wydaje się, że warto przedstawić najważniejsze tezy, aby każdy mógł wyciągnąć wnioski o tym w jakiej przestrzeni przychodzi nam żyć, spłacać kredyty hipoteczne, ponosić koszty wysokiej inflacji i podejmować decyzje biznesowe.

W Indeksie Wiarygodności Ekonomicznej Polski możemy odnaleźć wiele wątków dotyczących aktualnej sytuacji gospodarczej.

- W ubiegłym roku wiarygodność państwa dotycząca finansów publicznych pogorszyła się. O ile postrzeganie przez rynki do 2021 roku było pozytywne, o tyle pogorszyła się przejrzystość finansów publicznych, podatki stały się bardziej skomplikowane i zmniejszyła się międzynarodowa konkurencyjność systemu podatkowego. W 2022 roku, uwzględniając obecne tendencje i dane we wszystkich obszarach, wiarygodność będzie ujemna - czytamy w raporcie

- Jeśli ktoś domaga się zniesienia reguł, w tym fiskalnych, ponieważ są mało skuteczne, to winien pamiętać, że taka argumentacja doprowadzi do osłabienia całego porządku normatywnego i wszelkich wpisanych do niego reguł - komentują eksperci.

Każdy obywatel i każdy biznes są pośrednio i bezpośrednio uzależnione od decyzji państwa

- Przeciętnemu odbiorcy może się wydawać, że budżet państwa to całe finanse państwa, jednak tak nie jest. Co więcej w coraz mniejszym stopniu odzwierciedla stan finansów publicznych ogółem, co wynika z różnych działań, których skutkiem jest coraz mniejsza przejrzystość - podkreślają autorzy raportu.

- Gdyby państwo było wiarygodne w kwestii pieniądza i wzrostu inflacji, w części powodowanej przez wstrząsy zewnętrzne, odsetek przedsiębiorców oczekujących jej stopniowego obniżania się były dużo wyższy. W sytuacji jednak gdy bieżąca inflacja odchyla się od górnej dopuszczalnej granicy ustalonej przez NBP o zaufaniu trudno mówić. Zagrożenie wiarygodności państwa dotyczące stabilności pieniądza stało się faktem - alarmują ekonomiści.

- Wiarygodność Polski w kwestii przestrzegania zobowiązań międzynarodowych jest w dużej mierze kształtowana prze politykę władz polskich. Negatywnie wpływa także to, że jesteśmy obok Węgier jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, którego Krajowy Plan Odbudowy nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską - czytamy dalej w raporcie.

Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski został przygotowany w siedmiu obszarach życia społecznego i gospodarczego

Generalny wniosek dotyczy tego, że w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z osłabieniem wiarygodności i jest to odczuwalne w życie codziennym przez nas wszystkich.

