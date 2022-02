Zagrożenie wojną, inflacja i stopy procentowe. Inwestorzy wracają do bezpiecznej przystani

W obliczu napiętej sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, rosnącej inflacji, a także ryzyka związanego z podnoszeniem stóp procentowych, złoto wciąż jest ostoją stabilności. NBP zapowiedział zwiększenie polskich rezerw królewskiego kruszcu – wskazuje Michał Tekliński, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark.

W dalszym ciągu brane są pod uwagę różne scenariusze rozstrzygnięcia napiętej sytuacji między Rosją a Ukrainą.

Zdaniem analityków KE, inflacja w 2022 roku w Polsce wyniesie 6,8 proc. i będzie najwyższą spośród wszystkich europejskich państw.

Złoto lokacyjne w postaci sztabek i monet w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością wśród inwestorów indywidualnych oraz osób poszukujących sposobu na ochronę majątku.

Co prawda, według informacji, do których dotarł Reuters, Rosja zgromadziła już wokół ukraińskich granic 70 proc. sił, jakich potrzebuje do przeprowadzenia inwazji na pełną skalę, a prezydent Joe Biden zaapelował do obywateli amerykańskich przebywających na terenie Ukrainy, aby już teraz opuścili kraj, to jednak w dalszym ciągu brane są pod uwagę różne scenariusze rozstrzygnięcia napiętej sytuacji między Rosją a Ukrainą.



Michał Tekliński zwraca uwagę, że obok pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego pod uwagę brany jest także konflikt o charakterze lokalnym, cyberagresja, ale także agresja dyplomatyczna oraz deeskalacja dzięki naciskom społeczności międzynarodowej. W ciągu miesiąca inwestorzy wycofali z Rosji 13 miliardów dolarów netto, a szacuje się, że w przypadku inwazji straty mogą sięgnąć nawet 700 mld dol.



Przeciwko agresji na Ukrainę opowiedzieli się także byli rosyjscy wojskowi. Grupa rezerwistów i żołnierzy w stanie spoczynku, zrzeszonych w nieformalnym Ogólnorosyjskim Zgromadzeniu Oficerów, wystosowała do Władimira Putina apel o zaprzestanie wrogich działań, które mogą zagrażać dalszemu istnieniu Rosji.

- Putin znalazł się w trudnym położeniu. Ugięcie się pod naciskami może oznaczać utratę twarzy i zaufania rosyjskiego społeczeństwa. Wciągnięcie Rosji w konflikt zbrojny ze wszystkimi konsekwencjami – także ekonomicznymi – również wydaje się nie być dobrą perspektywą. Z tej perspektywy najrozsądniejszym ruchem wydawałoby się pójście w scenariusz pośredni – wskazuje Michał Tekliński.

Inflacja w Polsce będzie najwyższa w Europie?

