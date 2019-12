Zainaugurowano budowę 96 mieszkań w ramach Mieszkania Plus w Zamościu

W ramach programu Mieszkanie Plus zainaugurowano budowę 96 mieszkań w Zamościu - poinformowała w poniedziałek spółka PFR Nieruchomości. Przewidywany termin oddania inwestycji to IV kwartał 2021 roku - dodano.

Mieszkanie Plus w Zamościu powstanie na niespełna hektarowej działce wskazanej przez samorząd. "Teren inwestycji w całości położony jest w obrębie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między ulicami Parkową, Konwaliową i Chłodną w zachodniej części miasta" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Osiedle ma się składać z sześciu czterokondygnacyjnych budynków o dwuspadowych dachach. Średni metraż mieszkania wyniesie blisko 55 metrów kw., dominować mają tzw. M3. Do każdego mieszkania na parterze przewidziano ogródek.

"Inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus ruszy w bezpośrednim sąsiedztwie bloków wybudowanym przez zamojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W promieniu kilometra znajdują się przychodnie, szkoły, przedszkole i liczne sklepy spożywcze" - dodano.

Generalnym wykonawcą inwestycji w Zamościu została firma budowlana API. Przewidywany termin oddania inwestycji to IV kwartał 2021 roku.

"Stworzyliśmy ramy prawne, bank ziemi, nauczyliśmy się współpracować z wykonawcami, deweloperami. Teraz jest czas na wbijanie łopat" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Jak wyjaśnił prezes zarządu PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz, to trzecia inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus na Lubelszczyźnie - pierwszą była Biała Podlaska, gdzie w maju ubiegłego roku wręczono klucze do 186 mieszkań. "Niedawno ruszyliśmy z budową w Świdniku, gdzie powstanie 108 mieszkań. Wszędzie zapotrzebowanie na te mieszkania jest wielkie. Z ankiet przeprowadzonych w Zamościu wynika, że mamy sześć rodzin chętnych na jedno mieszkanie. Dlatego to nie jest nasze ostatnie słowo" - zadeklarował.

Spółka PFR Nieruchomości przeprowadziła na początku lipca br. ankietę dla osób zainteresowanych inwestycją w ramach programu Mieszkanie Plus w Zamościu. Wypełniło ją, jak podano, ponad pół tysiąca osób. Z analizy ankiet wynika, że w Zamościu najwięcej, bo blisko 50 proc. badanych chce zamieszkać w lokalu 3-pokojowym, z kolei na 2-pokojowe lokale zdecydowałoby się prawie 30 proc. ankietowanych. Większość jest zainteresowana najmem z dojściem do własności - taką odpowiedź wskazało 93 proc. osób. Ponadto, 67 proc. deklaruje chęć wprowadzenia się do mieszkania wykończonego pod klucz.

Ankietowanych najczęściej wskazywali, że obecnie wynajmują mieszkanie na rynku komercyjnym (41 proc.) bądź mieszkają u rodziców (45 proc.). Uczestnicy sondażu mieszkają głównie w gminie Zamość (74 proc.) i mają przeważanie od 21 do 40 lat (78 proc.).

"Zależy nam na rozwoju Polski Wschodniej. Zależy nam, żeby ściągać tu inwestycje i takie programy jak Mieszkanie Plus" - podkreślił, cytowany w komunikacie, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Według PFR Nieruchomości w ramach filaru inwestycyjnego programu Mieszkanie Plus na terenie województwa lubelskiego może powstać 1,5 tys. mieszkań w kilkunastu lokalizacjach. Dodano, że w ramach Mieszkania Plus powstało 867 mieszkań, w budowie jest 1687 w ośmiu lokalizacjach - Krakowie, Katowicach, Kępicach, Jarocinie, Dębicy, Świdniku, Mińsku Mazowieckim i Zamościu.