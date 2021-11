Zainaugurowano Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej

Wspieranie rozwoju specjalistycznej kadry lotniczej i lotniskowej i dostosowywanie jej do wyzwań stojących przed tą gałęzią transportu to główne założenia Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej, którego inicjatorem jest Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

W poniedziałek w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja inaugurująca projekt. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała w przesłaniu do uczestników konferencji wskazał na kwestie związane z transformacją ekologiczną, ograniczeniem emisji i ze zmianami modeli biznesowych, z wprowadzaniem nowych modeli biznesowych na rynek.

"To również ogromne wyzwania, ale i szanse: przede wszystkim budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, tego brakującego elementu, dzięki któremu polski rynek lotniczy i polska infrastruktura lotniskowa będzie miała wszystkie elementy. Będzie miała również duże międzykontynentalne hubowe lotnisko, tak jak mają takie lotnisko wszystkie duże państwa europejskie, a i całkiem sporo małych, i czerpią z tego ogromne pożytki" - powiedział.

"Stąd konieczność po pierwsze ciągłego szkolenia, ciągłego doszkalania, ciągłego uzupełniania swoich umiejętności przez tych, którzy już z branża lotniczą, lotniskową są związani. Ale również widzimy, że w przeciągu kilku lat ta branża będzie potrzebowała dużej liczby nowych pracowników. To również szansa dla wielu młodych Polaków, którzy myślą o swojej przyszłości, którzy chcieliby właśnie swoją przyszłość związać z lotnictwem, z lotniskami, tu pojawi się dużo nowych, dobrze płatnych atrakcyjnych miejsc pracy i oczywiście szansa, by zaistnieć w środowisku międzynarodowym, żeby swoją karierę rozwijać na całym świecie i z czasem z tymi doświadczeniami również wracać do Polski" - zaznaczył Horała.

Najważniejszym założeniem Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry na każdym poziomie kompetencji - od agentów obsługi naziemnej przez mechaników lotniczych po menedżerów niższego, średniego i najwyższego szczebla. Inicjatywa polega na stworzeniu warunków do długofalowej współpracy między przedstawicielami rządu i branży lotniczej a sektorem edukacji.

"Wiemy już, w PPL diagnozujemy to i widzimy praktycznie każdego dnia, że mamy sytuację trudną z pozyskaniem pracowników odpowiednio wykwalifikowanych, z odpowiednimi kompetencjami pasujących do potrzeb, które się cały czas zmieniają. Żyjemy w bardzo szybko zmieniającym się świecie, a ostatnio ten świat, jeśli chodzi o zmiany i konieczność przystosowania się do nich przyspieszył przez covid jeszcze bardziej. Pandemia wymusiła jeszcze kolejne zmiany w naszej rutynie życia codziennego, również w naszym życiu zawodowym" - powiedział podczas konferencji prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" Stanisław Wojtera.

"Dziś, gdy rekrutujemy na stanowiska specjalistyczne często mamy sytuację, w których nikt się nie zgłasza. To nie jest tak, że mamy mały wybór, my w ogóle nie mamy wyboru. To pokazuje, jak mały jest zasób, jak mały jest potencjał ludzki. Oczywiście, ktoś może powiedzieć: dziś mamy rynek pracownika, tak jest w wielu branżach i jakkolwiek jest to zapewne prawda, to nie zwalnia nas to z pewnej odpowiedzialności myślenia do przodu, myślenia z pewną wizją, myślenia strategicznego" - wskazał.

Dyrektor Biura Zarządu PPL Paweł Kranc poinformował, że program ma skupić się na trzech elementach. Pierwszy z nich to inwentaryzacja obecnego stanu edukacji lotniczej i lotniskowej. "To już się dzieje, tę pracę już wykonujemy" - powiedział. Drugim elementem będzie integracja branży, koordynowanie działań, a trzecim elementem będzie wypełnianiu zdiagnozowanych luk kompetencyjnych przez budowanie ścieżek rozwoju.

Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej zakłada ścisłą współpracę - szkoły i uczelnie wyższe będą mogły liczyć na merytoryczną pomoc specjalistów, a przedsiębiorstwa branżowe będą zapewniać absolwentom jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego.

Jak wskazuje PPL, które będzie koordynować program, "jest to niezwykle ważne, ponieważ jednym z ważniejszych problemów kadrowych we współczesnym lotnictwie jest niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku".

W poniedziałkowej konferencji, inaugurującej program, uczestniczyli przedstawiciele ministerstw i instytucji państwowych, prezesi, dyrektorzy i pracownicy największych firm lotniczych, lotnisk regionalnych, portów lotniczych tworzących stowarzyszenie Lotnisk V4+, przedstawiciele Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI World) oraz instytucji akredytowanych przez ACI i ICAO.

