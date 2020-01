Zainaugurowano projekt ENSEMBLE3, w ramach którego opracowywane będą nowe materiały fotoniczne

Nowe materiały fotoniczne o szczególnych właściwościach i zastosowaniach - m.in. w medycynie, optoelektronice, telekomunikacji, konwersji energii - będą opracowywać naukowcy w ramach konsorcjum ENSEMBLE3. W poniedziałek w Warszawie zainaugurowano projekt.

"Historia tego centrum [ENSEMBLE3 - PAP] zaczyna się ponad 100 lat temu z prof. Janem Czochralskim" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami szefowa konsorcjum ENSEMBLE3 prof. Dorota Pawlak z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych - Sieci Badawczej Łukasiewicz i Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomniała, że prof. Czochralski (1885-1953) opracował pierwszą metodę wzrostu kryształów. Obecnie jest ona nadal wykorzystywana do produkcji tranzystorów, które używane są w różnego rodzaju elektronice.

"To, co my chcemy zrobić w projekcie - to użyć tych metod wzrostu kryształów, wymyślić nowe, opracować nowe metodologie i użyć już nie do elektroniki, ale fotoniki" - podkreśliła prof. Pawlak. Mogą mieć one zastosowania w różnych dziedzinach, m.in. medycynie, telekomunikacji czy optoelektronice.

Na stworzenie Centrum Doskonałości ENSEMBLE3 przeznaczone są środki uzyskane w ramach programu Teaming for Excellence Komisji Europejskiej (Horyzont 2020) oraz Międzynarodowych Agend Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uwzględniając wsparcie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego budżet centrum wyniesie niemal 30 mln EUR.

"Pieniądze mamy zagwarantowane na siedem lat, ale cel jest taki, żeby centrum po tych siedmiu latach było w stanie się utrzymać i nadal stanowiło znany na całym świecie ośrodek" - dodała jego liderka.

W projekcie uczestnicy też Wydział Chemii UW. Dziekan prof. Andrzej Kudelski powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że celem projektu - oprócz opracowania nowych materiałów - jest prowadzenie podstawowych badań naukowych. "One oczywiście mogą z czasem znaleźć zastosowanie praktyczne" - podkreślił. Jako trzeci cel wskazał kształcenie studentów i doktorantów i na nim skupiać się będzie Uniwersytet Warszawski.

W skład konsorcjum projektowego wchodzą też partnerzy zagraniczni: Sapienza University of Rome (Włochy), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy), oraz Cooperative Research Center nanoGUNE Consolider (Hiszpania).

W ramach centrum działać będzie dziewięć grup badawczych, do których naukowcy będą rekrutowani w czasie otwartego konkursu. W sumie w centrum zatrudnienie znajdzie około 100 osób. Zarobki mają być porównywalne z pensjami na Zachodzie Europy. "Mamy nadzieję ściągnąć jak najlepszych naukowców" - powiedziała prof. Pawlak.

Oprócz naukowców w ramach projektu zatrudniony będzie też personel administracyjny, który ma pomóc badaczom m.in. pisać projekty, patentować pomysły i przeprowadzać transfer wiedzy do przemysłu.

Siedzibą centrum ENSEMBLE3 Centre of excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies (Centrum doskonałości w dziedzinie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowatorskich technologii opartych na wzroście kryształów) będzie Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych - Sieć Badawcza Łukasiewicz.