Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach odkupi kwiaty od handlarzy

Od poniedziałku Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach rozpocznie akcję odkupywania od miejscowych przedsiębiorców roślin, których nie udało im się sprzedać przed cmentarzami.

Od 31 października do 2 listopada cmentarze będą zamknięte. Wynika to z decyzji rządu, który chce w ten sposób uniknąć ryzyka zakażeń koronawirusem na cmentarzach podczas Wszystkich Świętych i w Zaduszki.

Prezydent Katowic Marcin Krupa, informując w sobotę o swojej decyzji na profilu w portalu społecznościowym, zwrócił uwagę, że zamknięcie cmentarzy postawiło w bardzo trudnej sytuacji przedsiębiorców branży kwiaciarskiej, którzy - jak co roku - przygotowywali się na uroczystość Wszystkich Świętych w zakresie zaopatrzenia w kwiaty.

"W tym tygodniu uruchomiliśmy Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0 adresowany do branż, które nie mogą prowadzić działalności (fitness oraz restauracyjna). Biorąc pod uwagę aktualną sytuację podjąłem decyzję, że od poniedziałku Zakład Zieleni Miejskiej rozpocznie akcję odkupywania od katowickich przedsiębiorców kwiatów, których nie udało się im sprzedać" - napisał prezydent Krupa.

"Rośliny posłużą ozdobieniu miejsc pamięci w całym mieście. Jednocześnie apeluję do mieszkańców Katowic, by jak co roku kupowali znicze i kwiaty - bo odwiedzać groby naszych bliskich możemy w każdym późniejszym terminie, przy trzymaniu się rygorów sanitarnych. Nasza akcja skierowana jest do firm zarejestrowanych w Katowicach, prowadzących działalność w zakresie sprzedaży i uprawy kwiatów" - dodał.

Zapowiedział, że szczegółowe informacje i zasady skupu kwiatów - m.in. limity na przedsiębiorcę - zostaną opublikowane w poniedziałek z samego rana.