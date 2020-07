Zakładowa Straż Pożarna w Anwilu z Grupy Orlen ma 50 lat

Zakładowa Straż Pożarna w spółce Anwil we Włocławku, należącej do Grupy Orlen, ma już 50 lat. Obecnie pracuje w niej 84 strażaków. Prowadzą akcje ratownicze i prewencyjne nie tylko w spółce, ale też w razie potrzeby na terenie Włocławka i okolicznych miejscowości.

Informując o jubileuszu Anwil przypomniał, że tamtejsza Zakładowa Straż Pożarna została utworzona 29 lipca 1970 r., gdy minister spraw wewnętrznych wyraził zgodę na powołanie jednostki w ówczesnych Zakładach Azotowych "Włocławek". Spółka podkreśliła, że praca strażaków "jest niezwykle istotna dla zakładu i jego pracowników, ale również dla mieszkańców całego regionu".

"Sektor branży chemicznej wymaga zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, dlatego wszelkie kwestie z nim związane, a także z prewencją i higieną pracy, są dla nas priorytetowe. Codzienna służba, zaangażowanie i motywacja strażaków z Zakładowej Straży Pożarnej Anwilu sprawiają, że czujemy się tutaj po prostu bezpiecznie. To niezbędny warunek dla zapewnienia właściwych warunków dla naszych pracowników i instalacji produkcyjnych" - powiedziała prezes Anwilu Agnieszka Żyro, cytowana w komunikacie spółki. Podziękowała jednocześnie zakładowym strażakom za ich pracę.

Jak poinformował Anwil, aktualnie w Zakładowej Straży Pożarnej pracuje tam 84 strażaków. "Nowoczesny sprzęt wspiera ich pracę, a także ułatwia prowadzenie działań prewencyjnych. Jednak to wiedza, wyszkolenie, doświadczenie i umiejętności są kluczowymi czynnikami w zapewnieniu bezpieczeństwa. Jednostka może pochwalić się swoim zapleczem technicznym - do dyspozycji ma cztery wozy gaśnicze wodno-pianowe, samochód gaśniczy proszkowy, samochód specjalny ratownictwa techniczno-chemicznego, a nawet łódź z napędem hybrydowym" - zaznaczyła spółka. Wspomniała także o znajdującym się tam na wyposażeniu podnośniku hydraulicznym o wysokości 53 metrów.

Anwil wyjaśnił, że tamtejsi strażacy, oprócz typowych zadań dla każdej straży pożarnej, prowadzą m.in. serwis sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu gaśniczego, a także okresowe oraz doraźne wewnętrzne kontrole przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. "Zakładowa Straż Pożarna jest zaangażowana także w różnego rodzaju akcje ratownicze i prewencyjne, które mają miejsce nie tylko na terenie firmy, ale również na terenie miasta Włocławka i okolicy w ramach zawartego Porozumienia z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej" - podkreśliła spółka.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Oprócz nawozów azotowych: saletry amonowej i saletrzaku, wytwarza również tworzywa sztuczne. W 2022 r. spółka planuje uruchomienie trzeciej instalacji nawozowej, która zwiększy tam zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy tamtejszych mocy produkcyjnych to ok. 1,3 mld zł. Po zrealizowaniu projektu szacowany zysk operacyjny EBITDA Anwilu może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.