Zakopane: 11,6 mln zł na projekt Teatru Witkacego

Warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, ruchowe, ale także spotkania z psychologami, socjologami, filozofami, podróżnikami i artystami będą prowadzone przez Tatr Witkacego w Zakopanem w ramach projektu Scena ATELIER. Na jego realizację przeznaczono 11,6 mln zł, z czego 2,5 mln zł pochodzi z budżetu województwa małopolskiego, a niemal 8,5 mln zł to środki unijne.

Umowę w sprawie finansowania projektu pod nazwą "Scena ATELIER przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem" przekazał w piątek w Zakopanem marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz Iwona Gibas z zarządu województwa.

Projekt Sceny ATELIER zakłada wybudowanie przestrzeni artystycznej w dawnym Zakładzie Wodoleczniczym doktora Andrzeja Chramca, w sąsiedztwie Teatru Witkacego. Propozycja programowa Sceny ATELIER będzie adresowana do młodych ludzi.

"Nie ma wątpliwości, że Teatr Witkacego w Zakopanem ma swoją ugruntowaną pozycję na mapie kulturalnej Polski. Zespół teatru stworzył taką jakość, która odgrywa ważną rolę. To teatr szczególny" - mówił marszałek Kozłowski.

Wicedyrektorka Teatru Witkacego Marzena Wnuk powiedziała, że o środki na realizację projektu ATELIER władze teatru starały się od dłuższego czasu.

"Pomysł sceny ATELIER, czyli sceny warsztatowej dla młodych widzów to sprawa, która bardzo nam leży na sercu i chcielibyśmy trochę wychować sobie publiczność. Tu jest mnóstwo zdolnych dzieci i młodzieży i chcielibyśmy stworzyć dla nich takie miejsce, w którym mogliby rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania, po prostu żeby cieszyć się tym miejscem" powiedziała Wnuk i dodała: "Będzie to scena młodych ludzi i dla młodych ludzi, gdzie oni po prostu będą mogli twórczo i pięknie spędzać czas".

Dodała ona, że jest już gotowy projekt i wizualizacja sceny.

"Będziemy starali się nadać mu naprawdę piękną, nowoczesną formę, bardzo przyjazną dzieciom i bardzo funkcjonalną" - przekonywała Wnuk.

W ATELIER znajdą się różne przestrzenie - będzie wielka sala widowiskowa i projekcyjna, przestrzeń do działań plastycznych, pracownia multimedialna oraz czytelnia i biblioteka.

"Mamy już przygotowany plan warsztatów, które będą się tam odbywały. Dzieci i młodzież będą mogły rozwijać tam swoje wszelakie pasje artystyczne, teatralne, muzyczne, filmowe czy plastyczne. Nie chcemy się tylko ograniczać do jednej dziedziny sztuki, ale chcemy, żeby uczestnicy mieli też swobodę wyboru tego, co ich interesuje, ponieważ spektakl teatralny to jest twór interdyscyplinarny. Tutaj dziecko będzie mogło się spełnić nie tylko w roli aktora, ale i scenografa, muzyka czy kostiumologa. W każdym dziecku tkwi mnóstwo talentów tylko czasami nie mają szansy, żeby je rozwinąć i chcemy te szansę im stworzyć" - mówiła wicedyrektorka zakopiańskiego teatru.

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem założyła w 1985 r. grupa absolwentów Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie na czele z dyrektorem teatru Andrzejem Dziukiem.

