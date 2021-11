Zakopane: Hotele zarezerwowane na Sylwestra; są miejsca w pensjonatach

Obiekty noclegowe o wysokim standardzie, hotele oferujące dodatkowe atrakcje, luksusowe domki czy apartamenty w Zakopanem na okres świąteczno-noworoczny są w dużej mierze już zarezerwowane. Sporo wolnych miejsc można znaleźć natomiast w pensjonatach czy kwaterach prywatnych – powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

"Hotelarze są usatysfakcjonowani z rezerwacji świąteczno-noworocznych. Początek listopada to już ostatnie momenty na znalezienie ofert na Sylwestra pod Giewontem. Jeżeli chodzi o rezerwację w hotelach to zajętych jest około 80 proc. miejsc na Sylwestra. Nieco mniejsze obłożenie jest na okres świąteczny - około 60 procent miejsc zajętych" - ocenił Wagner.

Jeżeli chodzi o ceny noclegów w okresie świąteczno-noworocznym pod Tatrami, to w niektórych obiektach pozostały na tym samym poziomie, co przed pandemią, natomiast niektóre hotele podniosły ceny nawet o 30 proc. W popularnych w Zakopanem pensjonatach noclegi w tym okresie można znaleźć już od 80 zł za osobę, a hotelach ceny za dwuosobowy pokój zaczynają się od ok. 300 zł.

"Ceny noclegów na okres świąteczny i sylwestrowy są bardzo rozchwiane, dlatego zachęcamy do weryfikacji i porównywania cen" - podsumował Wagner.

