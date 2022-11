Zakopane: Miasto zgłosiło zapotrzebowanie na 3 tys. ton węgla, dostało przydział na 1100 ton

Miasto Zakopane zgłosiło zapotrzebowanie na 3 tys. ton węgla w ramach rządowego programu zakupu, jednak pod Giewont trafi 1100 ton – poinformował PAP Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Wyraził nadzieję, że na pierwszy etap rozdziału węgla wystarczy dla mieszkańców.

"W najbliższym czasie powinna się zacząć sprzedaż węgla. Zgłosiliśmy zapotrzebowanie na 3 tys. ton węgla, jednak dostaliśmy przydział na 1 tys. 100 ton. Mamy nadzieję, że na pierwszy etap rozdziału węgla wystarczy dla naszych mieszkańców" - powiedział PAP we wtorek burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Burmistrz zaznaczył, że na razie dokładna liczba chętnych na zakup węgla ze strony mieszkańców nie jest znana, bo stosowne wnioski można składać do 15 grudnia. We wniosku należy określić jeden rodzaj frakcji - groszek lub węgiel gruby.

"Wiemy, że dotrze do nas węgiel z polskich kopalń. Jest też wyłoniony dostawca, który dostarczy węgiel do Zakopanego. Jest to firma, która ma podpisany kontrakt z Polską Grupą Energetyczną" - zapewnił Dorula.

Importer ma dostarczać węgiel na plac dystrybucyjny w Zakopanem, a rozdziałem do mieszkańców zajmie się najprawdopodobniej miejska spółka TESKO. Finalna cena węgla dla mieszkańców ma być nie wyższa niż 2 tys. zł za tonę.

Burmistrz przekazał PAP, że mieszkańcom będzie przysługiwało 1,5 tony węgla do końca bieżącego roku i taka sam ilość w terminie od 1 stycznia do 15 kwietnia przyszłego roku.

Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Wnioski o zakup preferencyjny węgla mieszkańcy mogą składać w Urzędzie Miasta Zakopane lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Po weryfikacji i opłacie pracownik dystrybucji węgla ma telefonicznie ustalić dogodny termin dostawy.

W poniedziałek wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda przekazał, że nie ma potrzeby nadmiernego gromadzenia węgla na poziomie gmin, ponieważ przez cały okres grzewczy do gmin węgiel będzie trafiał systematycznie - zaznaczył.

W całej Polsce zapotrzebowanie na węgiel zgłosiło 2200 gmin - do końca roku do samorządów ma trafić około 1 mln ton węgla.

