Zakopane: Rozpoczęto budowę stadionu miejskiego o wartości 27,6 mln zł

Przy ulicy Orkana w Zakopanem rozpoczęto budowę miejskiego stadionu sportowego. Wartość inwestycji to 27,6 mln zł. Obiekt ma powstać do 2025 r. Z obiektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, a w szczególności dzieci i młodzież szkolna – poinformował zakopiański magistrat.

Nowy stadion sportowy w Zakopanem powstaje w miejscu istniejącego wcześniej w tym miejscu boiska o nawierzchni trawiastej. Stadion ma posiadać boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej o wymiarach 90x45m i małe boisko treningowe. Powstanie także zadaszona trybuna, która pomieści do 412 osób oraz szatnie dla zawodników i budynki administracyjne. Wokół boiska będzie zlokalizowana czterotorowa bieżnia o długości 300 m, bieżnia sześciotorowa o długości 100 m, a także skocznia wzwyż z 10-metrowym rozbiegiem, rzutnia do rzutu kulą oraz tor przeznaczony do skoków w dal.

Ważnym elementem zakopiańskiego stadionu będą parkingi, na których przewidziano stanowiska dla autokarów i samochodów osobowych. Na czas imprez sportowych parkingi będą jedynie do dyspozycji sportowców i kibiców, natomiast na co dzień będą z nich mogli korzystać okoliczni mieszkańcy; .

Ze względu na usytuowanie dróg dojazdowych do tego obiektu niezbędne było wycięcie części drzew rosnących od strony ul. Orkana. W ramach kompensacji przewidywane jest trzykrotnie większa liczba nowych nasadzeń drzew wokół stadionu.

Budowa zakopiańskiego stadionu jest współfinansowana w kwocie ponad 13 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Miasto stara się także o pozyskanie funduszy z rządowego programu "Sportowa Polska 2023". Plany przebudowy starego boiska sportowego były podejmowane przez kolejne władze Zakopanego już od 2000 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma Malkow z Zakopanego.

