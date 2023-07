Zakup supernowoczesnych black hawków dla policji nielegalny. Są wyniki kontroli NIK

Za „nielegalny i nierzetelny” Najwyższa Izba Kontroli uznała zakup ze środków na ochronę środowiska dwóch supernowoczesnych śmigłowców Black Hawk dla policji – pisze dziennik „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z przepisami Najwyższa Izba Kontroli bada wykonanie budżetu państwa, a informacja na temat black hawków znalazła się w raporcie dotyczącym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) za miniony rok.

Jak pisze dziennik "Rzeczpospolita", dwa zakupione śmigłowce mają kosztować 350 mln zł, z czego spłacono już połowę. Fundusz przyznał te pieniądze w ramach zadania „Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności”. Jak wyjaśniały obie instytucje, Policja oraz NFOŚiGW, maszyny mają pomagać w walce z pożarami i w ograniczaniu skutków zagrożeń powodziowych.

Tyle, że ustawa o policji nie zawiera zadań ochrony bioróżnorodności oraz prowadzenia akcji gaśniczych.

- Biorąc pod uwagę powyższe, postępowanie prowadzące do przyznania dofinansowania Komendzie Głównej Policji na przedsięwzięcie niewpisujące się w ustawowe zadania policji, należy uznać za nielegalne i nierzetelne – taką opinię NIK przytacza „Rzeczpospolita”. W dodatku wniosek policji był rozpatrywany niezgodnie z procedurą „Dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe”.

- W żadnym przypadku nie można umówić o nielegalnym i nierzetelnym działaniu, co NFOŚiGW przedstawił w skierowanych do NIK zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego – napisał Fundusz. Jak podkreśla, beneficjentami środków na ochronę bioróżnorodności w NFOŚiGW mogą być na równi zarówno Komenda Główna Policji, jak i Państwowa Straż Pożarna, bo podpisana umowa jest trójstronna.

- Nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla samodzielnego utrzymywania przez Straż Pożarną śmigłowców – wyjaśnia NFOŚiGW. - Policja posiada odpowiednie zaplecze techniczne, wyszkolonych pilotów, mechaników i nawigatorów, a także bazę lokalizacyjną.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, jest jednak mało prawdopodobne, by policja nie mogła używać nowych śmigłowców. Dostawę pierwszego zaplanowano na wrzesień 2023 roku, drugiego – na ostatni kwartał przyszłego roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl