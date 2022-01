Zakupowa rewolucja warta miliardy w naszych rękach

E-commerce rok 2021 może zaliczyć do bardzo udanych. Pięć lat temu wartość tego rynku w Polsce wynosiła 27 mld zł, przed pandemią szacowano go na 70 mld zł, a dziś na 100 mld zł - wynika z raportu Gemiusa. Płatności błyskawiczne, cyfrowa, wygodna ścieżka transakcji dla klienta dokonującego zakupów przez internet, nowe trendy i przyszłość e-handlu - to m.in. tematy, jakie pojawiły się w trakcie panelu dyskusyjnego „E-commerce” na konferencji EEC Trends 2022, która odbyła się 20 stycznia 2022 roku w hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Trend wypożyczeń i odnawiania produktów

Pokolenie Silver

Przyszłość e-handlu

Czytaj: Rynek e-commerce B2B czekają duże wzrosty Na rynku e-commerce pojawia się dużo nowych trendów. Dorota Bachman, współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu, prezes Tuzwierzaki.pl, zwracała w trakcie debaty uwagę na trend wypożyczeń i odnawiania produktów.- Jest to jeden z najistotniejszych trendów związanych z polityką Environmental Sustainability, wskazywany przez Euromonitor International. W trend ten już inwestują duże pieniądze największe korporacje – powiedziała Dorota Bachman.Jak stwierdza Euromonitor International, „po pandemii COVID-19 związek między zdrowiem człowieka a powietrzem, którym oddychamy, wodą, którą pijemy, jedzeniem, które jemy i produktami, które spożywamy, stał się bardziej widoczny”.„Następna generacja produktów będzie ukierunkowana na korzyści zdrowotne i środowiskowe. Pojawią się nowe możliwości dla firm inwestujących w rozwój i wprowadzanie na rynek produktów mających pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi i planety” - czytamy w raporcie.- Trend wypożyczeń i odnawiania produktów dotyczy np. mody, ale od ubiegłego roku dostrzegam też wysoką dynamikę wzrostu modelu biznesowego automotive. Na nowy samochód trzeba czekać pół roku, a często dowiadujemy się, że niektórych modeli w ogóle nie będzie w najbliższym czasie. Analitycy wskazują na wzrost rynku automotive o 20 proc. Nastąpił wręcz wysyp podmiotów oferujących samochody używane, które możemy wypożyczyć na miesiąc – poinformowała Dorota Bachman. - To zupełnie nowy model biznesowy, a całość odbywa się w internecie, gdzie oglądamy samochód, sprawdzamy jego parametry, cenę, klikamy i auto przyjeżdża do nas na lawecie – dodała.Czytaj: Rynkiem e-commerce rządzi siedem nowych trendów Przybywa nowych e-nabywców, wśród których coraz liczniejszą grupę stanowią przedstawiciele pokolenia osób w wieku 55 plus. W związku z tym coraz częściej mówi się o rosnącej sile pokolenia Silver, w kontekście rozwoju nowych kanałów sprzedaży.- Znajdujemy się w sytuacji, w której wszyscy, niezależnie od wieku, muszą poznawać nowe trendy technologiczne i się z nimi zaprzyjaźniać. Osoby, które do tej pory nie korzystały z cyfrowych rozwiązań, w ostatnich dwóch latach nabyły doświadczenie, korzystając z nich w różnych dziedzinach: edukacji, opiece zdrowotnej, rozliczaniu podatków, kontaktach z administracją publiczną, a także e-commerce. Banki jako pierwsze pokazały wiele lat temu, że korzystanie z bankowości elektronicznej jest bardzo wygodne. Rozwiązania cyfrowe zaczynają pojawiać się praktycznie we wszystkich branżach i ludzie starsi, przy pomocy swoich rodzin, znajomych, też będą się z nimi zaznajamiać. Oczywiście w takim stopniu, w jakim będzie im to potrzebne. Naszą rolą jest, aby ich edukować i im to ułatwiać – mówiła Ewa Łuniewska.Jak stwierdziła Dorota Bachman, w pokoleniu Silver tkwi ogromny potencjał dla rynku e-commerce. Dziś 45 proc. konsumentów w wieku 60 plus korzysta z bankowości mobilnej co najmniej raz w tygodniu. Konsumenci z tej grupy aktywni są też w internecie.- Korzystają z wyszukiwarek, wchodzą na strony internetowe, starając się dotrzeć do konkretnego produktu. Wielu z nich wymaga edukacji, bo grupa ta niestety obawia się dokonywać płatności online, nie chce też rozmawiać z botami, czyli automatycznymi pomocnikami, którzy mają odciążyć ludzki personel. Przekonują się oni natomiast do social mediów. Grupa ta ma więcej wolnego czasu i spędza na tego typu platformach wiele godzin. A trzeba powiedzieć, że media społecznościowe są doskonałym miejscem do prowadzenia sprzedaży – oceniała Dorota Bachman.- Pokolenie Silver jest coraz bardziej zamożne. Będzie miało pieniądze do wydania i będzie chciało je wydawać. Nie powinniśmy więc absolutnie pomijać tej grupy w naszym myśleniu strategicznym – zaznaczyła Ewa Łuniewska.Czytaj: Pakiet VAT e-commerce już działa. "Paczki z Chin będą droższe, bo droższe być powinny" Jak poinformował Michał Pawlik, jeszcze 10, 15 lat temu najważniejszą rzeczą, która decydowała o zakupach, była cena. Dziś jest to również wygoda.- E-commerce przez ostatnie lata bardzo zwiększył wygodę dokonywania zakupów i cena znalazła się na drugim miejscu. Natomiast zawirowania gospodarcze i obawy o wysoką inflację powodują, że kwestia ceny przy decyzjach zakupowych wysuwa się na pierwsze miejsce. To wniosek wynikający z ankiet wśród naszych klientów. Jest to wyraźny sygnał, że turbulencje w skali makro zaczynają być widoczne w zachowaniach konsumentów, którzy znacznie baczniej zaczynają przyglądać się cenom – komentował Michał Pawlik.O sprawach związanych ze zrównoważonym rozwojem wypowiadała się także Dorota Bachman.- Coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej takie sformułowania, jak low carbon lifestyle czy green activation. Staramy się zostawiać po sobie zerowy ślad węglowy. To hipertrend, który będzie miał bardzo znaczący wpływ na naszą populację. Konsumenci zaczynają zwracać uwagę np. na to, w jaki sposób produkowane są ubrania i na oznaczenia na metkach. Oczekujemy od marek towarowych, że będą niosły ze sobą dodatkową wartość. Badania przeprowadzone w stu krajach pokazują, że dziś 67 proc. konsumentów stara się wywierać pozytywny wpływ na planetę. Zmienia to znacząco nasz model konsumpcji i trend ten będzie się wzmacniał w przyszłości – podkreśliła Dorota Bachman.Na pytanie, jakich innowacji możemy oczekiwać w obszarze wygodnych płatności, które mają wpływ na decyzje zakupowe, odpowiadała Ewa Łuniewska.- Płatność wygodna to taka, która jest prawie niezauważalna. Odpowiada nam sposób, gdy płacimy cyklicznie, nie pamiętając o tym i mając zaufanie, że kwota jest nieduża, a nasze dane są bezpieczne. Możemy sobie wyobrazić, że skoro drobnych płatności będzie kilka w miesiącu, trendem będą – obok usługi „buy now, pay later” – agregatorzy płatności. Myślę, że konsument bardzo by docenił, że w jednym miejscu widzi, ile płaci i za co. Zarządzałby płatnościami, wykonując jedno kliknięcie. Wydaje się, że przy płatnościach e-commerce zmiany będą szły też w tym kierunku – podsumowała Ewa Łuniewska.