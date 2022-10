Załamanie na rynku kredytów w Polsce

We wrześniu br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 13,58 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 41,94 tys. rok wcześniej. To spadek o 67,6 proc.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego we wrześniu br. wyniosła 337,82 tys. zł i była niższa o 3,4 proc. w relacji do wartości z września 2021 r.

w przeliczeniu na dzień roboczy banki i SKOK-i przesłały we wrześniu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 68,7 proc. w porównaniu do września 2021 r.

Spadek zainteresowania kredytami w Polsce najwyższy od 15 lat.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego we wrześniu br. wyniosła 337,82 tys. zł i była niższa o 3,4 proc. w relacji do wartości z września 2021 r. ale o 0,3 proc. wyższa w porównaniu do sierpnia 2022 r. - przekazało BIK we wtorkowej informacji.

Dodano, że we wrześniu 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 13,58 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 41,94 tys. rok wcześniej. "Jest to spadek o 67,6 proc. W porównaniu do sierpnia 2022 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy jednak wzrosła o 9,6 proc." - poinformowano.

We wrześniu br. kwota wniosku o kredyt jest aż o 68,7 proc. niższa niż w roku ubiegłym

Zwrócono uwagę, że w przeliczeniu na dzień roboczy banki i SKOK-i przesłały we wrześniu do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 68,7 proc. w porównaniu do września 2021 r.

Jak wskazał cytowany w informacji prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK, wrześniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe potwierdza, że wysokie stopy procentowe, zaostrzenie wymogów regulacyjnych oraz obawy przed skutkami spowolnienia gospodarczego, "a nawet możliwej recesji, skutecznie zamroziły popyt na kredyty mieszkaniowe".

"We wrześniu odnotowujemy jednak pierwsze oznaki +życia+. W porównaniu do sierpnia br. drgnęły oba komponenty, w oparciu o które liczony jest Indeks, tj. wzrosła liczba wnioskujących i średnia kwota wnioskowanego kredytu" - dodał. Zaznaczył, że w porównaniu do września ub.r. nadal spadki są wysokie.

68 proc. mniej Polaków chce wziąć kredyt we wrześniu tego roku w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Jest to najniższy wynik od styczna 2007 roku

Ekspert wyjaśnił, że na wrześniową wartość Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe negatywnie wpłynęła mniejsza o prawie 68 proc. niż przed rokiem liczba wnioskodawców - "jest to drugi najniższy wynik od stycznia 2007 r., czyli od 15 lat, odkąd BIK analizuje liczbę wnioskodawców". Rogowski podkreślił, że po raz pierwszy od sześciu miesięcy w ujęciu mdm wzrosła natomiast liczba wnioskodawców.

Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Wartość Indeksu oznacza, że we wrześniu 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 68,7% w porównaniu do września 2021 r.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl