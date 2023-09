Zalando: jesteśmy w trakcie uzgadniania z UOKiK propozycji zmian w prezentowanej ofercie

Aby zapewnić transparentność podejmujemy kroki, by informacja o tym, że na Zalando sprzedają wyłącznie przedsiębiorcy, była bardziej przejrzysta dla klientów – przekazała PAP spółka Zalando. UOKiK wezwała spółkę do precyzyjnego informowania klientów o prezentowanej ofercie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w poniedziałek, że Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił spółkom Zalando, Booking i Travelist zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10 proc. obrotu. W opinii Urzędu, klienci tych platform mogli nie być wyraźnie informowani, czy prezentowana oferta pochodzi od przedsiębiorcy, czy osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, oraz jaki jest podział obowiązków między platformą a sprzedającymi lub usługodawcami, co mogło utrudniać konsumentom podjęcie działań np. w przypadku reklamacji.

"Potwierdzamy, że otrzymaliśmy od UOKiK wezwanie do wprowadzenia zmian w naszych praktykach, dotyczące m.in. jasnego wskazania, czy sprzedawca na Zalando działa jako przedsiębiorstwo czy osoba prywatna" - przekazała dla PAP rzeczniczka prasowa Zalando Aleksandra Adrian.

Wskazała, iż aktualnie "jesteśmy w trakcie uzgadniania z UOKiK naszej propozycji ulepszeń doświadczenia klienta i wkrótce rozpoczniemy proces ich wdrażania". Podkreślono również, że na Zalando "sprzedają wyłącznie przedsiębiorcy". "Aby zapewnić pełną transparentność podejmujemy kroki, dzięki którym informacja ta stanie się jeszcze bardziej przejrzysta dla naszych klientów" - dodano.

