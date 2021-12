Zalew Wiślany zamarznięty, ale większość prac przy budowie sztucznej wyspy wykonana

Zalew Wiślany jest zamarznięty, ale termin prac przy budowie sztucznej wyspy nie jest zagrożony. Większość prac została już zrobiona - podała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska. Sztuczna wyspa jest elementem budowy przekopu Mierzei Wiślanej.

"Zalew wprawdzie jest zamarznięty, jednak większość prac przy budowie sztucznej wyspy została już zrobiona. Do wykonania została geotuba oraz narzut z kamienia hydrotechnicznego i obcięcie ścianki od strony zewnętrznej grobli - termin prac nie jest zagrożony" - przekazała PAP przedstawicielka inwestora, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym będzie miała docelowo 181 ha. Będzie schronieniem dla ptaków. Dotąd wykonano tam zdecydowaną większość prac związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych czy montażem ściągów. Trwają też roboty czerpalne oraz zasypywanie grobli wyspy. Odbywa się układanie kamienia na pasie technicznym i narzutu z kamienia hydrotechnicznego na skarpie.

Na początku grudnia Urząd Morski w Gdyni informował, że trwają rozruchy urządzeń i instalacji obiektów na budowie Przekopu Mierzei Wiślanej. Jednym z najważniejszych jest Kapitanat Portu Nowy Świat, gdzie znajduje się serce przeprawy, czyli nadrzędny system sterowania ruchem statków.

Budowa Przekopu Mierzei Wiślanej to sposób na wytyczenie nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańska. Po to, by taki ruch statków był możliwy i jednocześnie nie ograniczał ruchu samochodowego, niezbędne jest wybudowanie m. in. kanału żeglugowego ze śluzą, mostów obrotowych i przestrzeni, z której tym wszystkim będzie można zarządzać, czyli kapitanatu - przypomniał wówczas w komunikacie z postępu prac inwestor.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej - pierwszej części całej inwestycji, ma zakończyć się w 2022 roku. Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości blisko 25 km.

Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - część I" jest konsorcjum NDI/Besix. Trwają również prace na drugiej części, obejmującej obudowę brzegów rzeki Elbląg i budowę mostu obrotowego w Nowakowie. Ich wykonawcą jest Budimex S.A. Natomiast w zakresie trzeciej części, scalającej całą inwestycję, a mianowicie pogłębienia toru wodnego na Zalewie Wiślanym, trwa postępowanie przetargowe.

