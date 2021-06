Założenia do projektu przyszłorocznego budżetu we wtorkowym porządku obrad rządu

Opracowanie założeń do projektu budżetu na 2022 r. oraz propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w budżetówce to niektóre z tematów wtorkowego posiedzenia rządu - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Projekt budżetu na przyszły rok ma być przyjęty w trzecim kwartale br.

Zgodnie z porządkiem obrad rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem założeń budżetu państwa na 2022 r. oraz propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 wraz z informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronie KPRM wynika, że w III kwartale br. rząd przyjmie projekt budżetu na 2022 r.

Jak zauważono, zgodnie z ustawą o finansach publicznych Minister Finansów przedstawia rządowi założenia projektu budżetu państwa na rok następny, uwzględniające ustalenia oraz kierunki działań zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP). Pod koniec kwietnia b.r. rząd przyjął WPFP na lata 2021-2024, którego głównym elementem jest tzw. Aktualizacja Programu Konwergencji (APK). W dokumencie, przekazanym Komisji Europejskiej i Radzie UE, przyjęto wzrost PKB w 2022 r. w wysokości 4,3 proc. Zastrzeżono przy tym, że scenariusz ten nie uwzględnia pozytywnego wpływu, jaki na dynamikę aktywności gospodarczej wywarłoby uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

"Szacujemy, że realizacja KPO spowoduje wzrost poziomu realnego PKB o 1,2 proc. w roku 2022" - powiedział PAP po przyjęciu planu przez rząd minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

W WPFP resort finansów oczekuje, że w 2022 r. inflacja CPI wyniesie 2,8 proc.

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, do 15 czerwca każdego roku rząd kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców. Do 15 czerwca rząd przekazuje też Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny.

Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o: prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto; prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych; prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw; prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej; prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia; prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej; wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Ministerstwo finansów wyjaśnia, że w procedurze budżetowej można wyróżnić cztery fazy obejmujące etapy od opracowania projektu budżetu do uchwalenia ustawy. Najpierw, wiosną kończą się prace dotyczące przygotowania i publikacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projekt ustawy budżetowej - tzw. noty budżetowej.

W maju-czerwcu minister finansów przygotowuje założenia projektu budżetu państwa, które akceptuje rząd. W czerwcu rząd przekazuje Radzie Dialogu Społecznego wstępną prognozę wybranych wskaźników makroekonomicznych, a dysponencie poszczególnych części budżetowych opracowują i przekazuję Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań do realizacji.

W lipcu ustalane są kwoty limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok oraz przesłane są przez dysponentów szczegółowe plany budżetów w ramach części (zazwyczaj 21 dni od otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków).

Opracowanie przez Ministerstwo Finansów wstępnego projektu budżetu państwa i przekazanie go Radzie Ministrów ma miejsce w sierpniu. Projekt wstępny przekazywany jest Radzie Dialogu Społecznego do zaopiniowania (nie później niż 30 dni przed przedstawieniem rządowego projektu ustawy budżetowej Sejmowi RP) Uchwalenie ostatecznego, rządowego projektu ustawy budżetowej przez Radę Ministrów i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu następuje do 30 września.

Jesienią ma miejsce pierwsze czytanie w Sejmie - prezentacja projektu ustawy budżetowej przez szefa resortu finansów, po czym projekt jest kierowany do komisji branżowych.

Potem następuje drugie czytanie - zgłoszenie poprawek do projektu ustawy budżetowej rozpatrzonego przez Komisję Finansów Publicznych oraz trzecie czytanie - uchwalenie ustawy budżetowej i przekazanie do dalszych prac w Senacie. W ciągu 20 dni od otrzymania ustawy Senat podejmuje uchwałę w sprawie ustawy budżetowej. Ewentualne poprawki Senatu rozpatruje Sejm po zarekomendowaniu przez sejmową Komisję Finansów Publicznych.

Na koniec budżet przekazywany jest do podpisu prezydenta. W ciągu 7 dni powinien on podpisać ustawę bądź złożyć wniosek o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Podpisany budżet publikowany jest w Dzienniku Ustaw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl