Zamiast obiecanej pomocy rząd zafundował hotelom zamknięcie drzwi

Okres świąt Bożego Narodzenia, sylwestra i ferii zimowych to zwykle czas dużego ruchu w branży hotelarskiej. Tym razem pod choinkę branża dostaje całkowite zablokowanie działalności i brak realnej pomocy rządu.

Hotele straciły już 40 proc. zatrudnionych

Branża potrzebuje 2,2 mld zł, by dotrwać do wiosny

- W listopadzie premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie zaznaczał, że nie zapomni o branży hotelowej, tymczasem nie znalazła się ona wśród objętych pomocą w ramach Tarczy 6.0 – powiedział Ireneusz Węgłowski i podkreślił, że sytuacja całej branży jest coraz trudniejsza. Już straciła 40 proc. zatrudnionych, a nie wiadomo, czy na tym się skończy. Zamiast pomóc branży w ramach Tarczy rząd doprowadził do redukcji zatrudnienia, a zwalniani pracownicy i tak trafią pod skrzydła rządowej pomocy, ale tym razem jako bezrobotni.Czytaj także: Branża zakwaterowania apeluje do rządu o wsparcie z powodu skutków pandemii Michał Kozak także jest zawiedziony brakiem wsparcia dla hoteli w ramach Tarczy 6.0. Hotel Arłamów jest w o tyle trudniejszej sytuacji, że zatrudnia 360 osób, a więc nie mieści się w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, a z rozwiązań poprzedniej tarczy dla dużych firm również nie mógł skorzystać. Na razie udało się utrzymać pełne zatrudnienie, ale sytuacja jest coraz trudniejsza.Michał Kozak czeka więc na szczegóły w sprawie kolejnej tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju, która ma zacząć działać w przyszłym roku. Na razie nie wiadomo jednak czy hotelarstwo znowu nie wyśliźnie się z rządowych planów.Nie wiadomo też, na ile mniejszym przedsiębiorstwom pomogą obecnie uruchamiane środki. – Na razie brak rozporządzenia, w którym byłyby zamieszczone szczegóły działania środków pomocowych, trudno więc komentować ich skuteczność – powiedział Ireneusz Węgłowski.Zamiast komentarza w takim razie dwie liczby – wicepremier Gowin zapowiedział, że rząd na pomoc dla kilkudziesięciu najbardziej zagrożonych branż (wśród których hotelarstwo się nie znalazło), przeznaczy 40 mld złotych. Branża hotelarska szacuje, że 2,2 mld złotych pozwoliłoby jej dotrwać do wiosny. Widoków na te pieniądze na razie nie ma.