Zamiast strategii dla przemysłu mamy partyjną wizję

Zjednoczona Prawica miała napisaną strategię dla przemysłu, ale dwa lata temu postanowiono jej nie wdrażać. Adam Gawęda, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były wiceminister aktywów państwowych, mówi o partyjnej wizji na ten sektor gospodarki.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na "Kanale Wyborczym" WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o konkurencyjności polskiego przemysłu

- Trzeba, poprzez instrumenty finansowe i decyzje rządu, wspierać konkurencyjność gospodarki. Należy to jednak robić w spokoju oraz z dużą konsekwencją - mówił w czasie debaty Adam Gawęda z Prawa i Sprawiedliwości.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Jakub Kalus z Konfederacji, Maciej Konieczny z Lewicy, Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej oraz Piotr Strach z Polski 2050.

Zobacz całą debatę dotyczącą polskiego przemysłu. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

Rozmowę rozpoczęliśmy od pytań o niedokończone prace Ministerstwa Rozwoju i Technologii nad stworzeniem rządowej strategii rozwoju przemysłu w Polsce. Projekt stworzyła jeszcze ekipa Jarosława Gowina, ale wraz z politycznym rozwodem Porozumienia z PiS dokument trafił do kosza. I choć nowe kierownictwo resortu mianowało nawet wiceminister, która pisaniem nowej polityki miała się zająć, to jednak nadal tej strategii nie ma.

- Zwróćmy uwagę, że sam dokument przybiera dzisiaj nieco inną formułę. Minister rozwoju Waldemar Buda, z całym zespołem, przygotowuje ramy do wielu projektów, które są realizowane. One są nakierowane na wspieranie innowacyjnego przemysłu i szukaniu nowych szans, na rozwój zielonej energii. One przeznaczone są także dla jednostek samorządu terytorialnego - wyjaśnił Adam Gawęda z PiS.

Czy pisanie strategii w obecnych geopolitycznych warunkach jest dla rządu zbyt złożone?

- Wszystkie podejmowane tego typu działania, w tych warunkach, są trudne, bo trafiają na szereg zewnętrznych czynników, które nie zależą od nas. I nie mam na myśli tylko Unii Europejskiej i jej dyrektyw, ale także zagrożenia wynikające choćby z zerwanych łańcuchów dostaw. Pomimo tego szereg dobrze skrojonych rozwiązań, które kierujemy z resortu rozwoju czy z instytucji finansowych, tj. PFR powoduje, że dajemy radę - przekonywał były wiceminister aktywów państwowych.

Rząd, budując swoją narrację w kampanii wyborczej, stawia na zdecydowany ton w kwestiach unijnych regulacji środowiskowych.

- W przyszłości, w sposób ewolucyjny, chcemy wejść w sferę produkcji samochodów elektrycznych. Nie może się to jednak odbywać na zasadzie dyrektywy, że w ciągu kilku lat mamy zlikwidować cały przemysł motoryzacyjny, który m.in. dla Polski jest filarem. My w takim przypadku mówimy "nie". To musi być rozłożone w czasie - podkreślił w programie WNP.PL Adam Gawęda.

Ambitne założenia, które przekreślił kryzys gospodarczy

Byłego wiceministra i posła PiS pytaliśmy także o procentowy udział przemysłu w polskim PKB. Choć, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrósł, to jednak nadal nie przekracza 20 proc.

- Nie jest to poziom, który zakładaliśmy. Wpływ na to miała m.in. pandemia. Musieliśmy pewne działania zrewidować. Nie mieliśmy na to pełnego wpływu. Staramy się reagować na sytuację celowymi rozwiązaniami - odpowiedział Gawęda.

