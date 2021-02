Zamiast tarczy finansowej - tarcza prawna? Biznes podpowiada Jarosławowi Gowinowi

Częste zmiany przepisów, rosnące obciążenia podatkowe i parapodatkowe, zbyt długi czas oczekiwania na decyzję – to bariery dla biznesu wymieniane najczęściej w badaniu przeprowadzonym przez BCC. Jest też podpowiedź dla wicepremiera Jarosława Gowina, co powinna zawierać opracowywana przezeń Nowa Polityka Przemysłowa.

W kontekście planowanej nowej polityki przemysłowej, przedsiębiorcy zwracają uwagę na niską jakość instytutów badawczych i uczelni – brak odpowiedniej oferty dla biznesu, zbyt restrykcyjne prawo i częste, bardzo szybkie zmiany przepisów, które są zawiłe. Podkreślają większą restrykcyjność polskiego prawa podatkowego niż w innych krajach, które nie jest należycie konsultowane, co przejawia się później nadmiarem publikacji obszernych objaśnień. Barierą jest również długotrwałość oczekiwania na wydanie decyzji.Problematyczna dla przedsiębiorców jest niestabilność cen surowców, a co za tym idzie materiałów do produkcji. Eksport obarczony jest ciągłym ryzykiem zakupu komponentów do produkcji w cenach uzależnionych od aktualnego kursu waluty. Rozwiązaniem – zdaniem BCC, od wielu lat przez tę organizację postulowanym - byłoby wejście Polski do grupy krajów strefy euro, co firmom dałoby szansę na znaczne uproszenie księgowości i stabilizację wyników ekonomicznych produkcji.Przedsiębiorcy, zapytani o bariery związane z polskimi regulacjami w funkcjonowaniu własnej firmy oraz branży, wszyscy (100 proc.) wskazują na zbyt częste zmiany przepisów, za krótki okres vacatio legis wprowadzanych zmian (63 proc.) oraz na procedury legalizacji zatrudnienia pracowników z zagranicy (31,6 proc.).– Droga i pracochłonna procedura certyfikacji produkowanych urządzeń. W małoseryjnej produkcji urządzeń, koszty certyfikacji zdecydowanie podnoszą cenę produktów. Czas trwania certyfikacji i otrzymania ostatecznego świadectwa, zdecydowanie opóźnia moment odzyskiwania poniesionych nakładów – podnosi jeden z ankietowanych przedsiębiorców.Przedsiębiorcy dostrzegają innowacyjne i bardziej otwarte rozwiązania umożliwiające połączenie szkolnictwa zawodowego z działalnością firm m.in. w zakresie możliwości finansowania, czy rozwoju kadry przedmiotów zawodowych itp.Aż 70 proc. przedstawicieli firm zwraca uwagę na zbyt długi czas oczekiwania na decyzje, a 62,5 proc. na brak realnej odpowiedzialności urzędników za popełniane błędy. Inne bariery związane z relacjami na linii przedsiębiorstwa – urzędy to brak merytorycznego wsparcia (40 proc.), zbyt duża liczba i przewlekłość kontroli (37,5 proc.) i brak uzasadnień do wydawanych decyzji (22,5 proc.).Jeśli chodzi o prawodawstwo Unii Europejskiej, podstawowe problemy jakie rozpoznają przedsiębiorcy to mało dostępnych informacji (60 proc.), zbyt częste zmiany przepisów (31,4 proc.) oraz regulacje niekorzystne dla polskich firm (25,7 proc.).Przedsiębiorcy zwracają uwagę na coraz większą restrykcyjność przepisów w niektórych branżach, niewspółmierną do innych segmentów rynku, zbyt późną implementację dyrektyw UE do polskiego prawa, co nie daje firmom wystarczającego czasu na przygotowanie się i prawidłowe wdrożenie nowych regulacji.W dodatku, Polska bardzo często implementuje przepisy unijne w ostatnim możliwym momencie, narażając przedsiębiorców na niepewność, dodatkowe koszty itp.Aż 95 proc. ankietowanych przedsiębiorców uważa, że potrzeba jest tzw. tarcza prawna – rozumiana jako instrument ochrony przedsiębiorców przed zbyt dużą liczbą zmian przepisów, gwarantujący ich stabilność, przewidywalność i transparentność.– Zdecydowanie potrzebne są mechanizmy chroniące przed ciągłymi zmianami prawa, często wprowadzanymi z dnia na dzień. Szkodzi to zarówno jakości tego prawa jak i możliwościom rzetelnego ich wdrażania. Powoduje także większą skłonność do szukania „obejść”. Nie należy myśleć o tworzeniu nadbudowy instytucjonalnej nad nadmiernie stworzonymi przepisami tylko działać w kierunku upraszczania przepisów – argumentują przedstawiciele biznesu.