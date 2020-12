Zamówienie na opracowanie poradnika wdrażania standardów dostępności w sektorze kultury

W ramach współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowano ogłoszenie zamówienia na opracowanie poradnika wdrażania standardów dostępności w sektorze kultury.

"W ramach współpracy między MKiDN oraz MFFiPR w zakresie stworzenia poradnika wdrażania standardów dostępności w sektorze kultury opublikowano ogłoszenie zamówienia na opracowanie ww. poradnika" - poinformowano w informacji przesłanej PAP.

"Przedmiotem zamówienia jest opracowanie poradnika dla sektora kultury, pokazującego możliwości realizacji w obszarze kultury wymagań, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych" - podano.

Termin składania ofert upływa 15 grudnia br.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 30 godzin usług doradztwa lub szkoleń z zakresu zapewniania dostępności, uwzględniających obszar sektora kultury lub przeprowadzenia co najmniej 3 audytów dostępności, w tym co najmniej 2 w instytucjach kultury. Zgodnie z zał. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Ogłoszenie zamieszczono pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19223