Zandberg: Zaproponowaliśmy czasowe zamrożenie WIBOR

Złożyliśmy ustawę o czasowym zamrożeniu stawki WIBOR dla tych rodzin, które spłacają mieszkanie, w którym same mieszkają – powiedział w niedzielę podczas konferencji w Szczecinie lider Partii Razem, poseł Lewicy Adrian Zandberg.

"System kredytowy w Polsce powinien być zbudowany na takich samych, zdrowych zasadach, jak w krajach Europy Zachodniej" - powiedział lider Partii Razem, poseł Lewicy Adrian Zandberg.

Wskazanym przez niego przykładem są m.in. Niemcy, Francja i Skandynawia, gdzie - jak podał - kredyty mieszkaniowe są oprocentowane stałą stopą.

"Złożyliśmy ustawę o czasowym zamrożeniu stawki WIBOR dla tych rodzin, które spłacają mieszkanie, w którym same mieszkają. To pierwsze mieszkanie, które będą spłacać często przez kolejne 30 lat, które jest ich dachem nad głową" - poinformował.

Dodał, że "oni wzięli ten kredyt dlatego, że polskie państwo nie zapewniło tanich mieszkań czynszowych. Tego co jest standardem w bardzo wielu krajach Europy. Tam gdzie młody pracownik, który zaczyna prace ma realny wybór - albo kredy i własne mieszkanie, albo mieszkanie czynszowe".

Zwrócił też uwagę, że przez wiele lat mieszkania czynszowe nie były budowane, przez co więcej osób musiało zaciągać kredyty.

"Zaproponowaliśmy czasowe zamrożenie WIBOR-u - to jest krok pierwszy. Krok drugi to jest to, żeby WIBOR zastąpić uczciwą stawką, bo to jak jest on dzisiaj wyliczany - jest podatny bardzo mocno na manipulację ze strony banków, które działają z oczywisty sposób w swoim interesie" - powiedział Zandberg.

Wskazał też na krok trzeci: "Polskie państwo powinno wymóc na sektorze bankowym - przy pomocy regulacji - przejście na system stałych rat mieszkaniowych".

Zandberg podkreślił, że drugą rzeczą wymagającą podjęcia pilnych działań, jest ustawa o środkach dla samorządów na budownictwo społeczne.

"Trzeba przyjąć poprawkę Lewicy, która zwiększa limit wydatków poprzez fundusz dopłat. Zwiększa ten limit środków, który będzie do dyspozycji samorządów, żeby budować tanie mieszkania czynszowe" - podkreślił.

Zdaniem lidera Partii Razem budowanie mieszkań czynszowych rozładuje kryzys mieszkaniowy i obniży ceny mieszkań na rynku. Zapowiedział też, że Lewica przygotowuje konwencję poświęconą polityce mieszkaniowej, publicznemu budownictwu i programowi wsparcia dla samorządów.

