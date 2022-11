Zapracował na medal dla Polski, dziś twierdzi, że możemy wyjść z grupy w Katarze

Jeżeli polscy zawodnicy zagrają na maksimum swoich możliwości, to sądzę, że wyjście z grupy będzie jak najbardziej możliwe - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Zbigniew Niemczycki, właściciel Curtis Group.

Zbigniew Niemczycki przyznaje, że gdyby przykładowo powstała w piłce nożnej superliga, to dla możnych oznaczałoby jeszcze większe pieniądze.

Przez ewentualną superligę jeszcze bardziej podzieliłby się świat futbolu, a ci biedniejsi nie mieliby praktycznie jak dołączyć do tego najbardziej elitarnego grona - zaznacza Zbigniew Niemczycki.

Biznesmen wskazuje, że osoby decyzyjne w piłce pójdą być może wreszcie po rozum do głowy i wprowadzić na przykład jakieś limity finansowe.

Jeżeli polscy zawodnicy zagrają na maksimum swoich możliwości, to wyjście z grupy w Katarze będzie jak najbardziej możliwe

Piłka nożna stała się uniwersalną religią i niezwykle dochodowym biznesem. Fascynują się nią zarówno biedacy w zapomnianych dzielnicach, jak i możni tego świata. My trzymamy teraz kciuki za biało-czerwonych. Na co stać polską reprezentację na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze?

- W sporcie niczego nie można być pewnym. W każdej dyscyplinie coś nas może zaskoczyć. Mecz z Chile, który ostatnio rozegrała nasza reprezentacja, na pewno nie zachwycił.

Natomiast jeżeli polscy zawodnicy zagrają na maksimum swoich możliwości, to sądzę, że wyjście z grupy będzie jak najbardziej możliwe. Trzeba jednak każdy mecz rozegrać na wysokim poziomie.

Z Argentyną stoimy na przegranej pozycji?

- Zawsze trzeba podjąć walkę. Przed laty, podczas igrzysk w 1992 roku, też wydawało się, że są drużyny poza naszym zasięgiem. A okazało się, że nawet Hiszpania w finale była wówczas w naszym zasięgu. Polscy piłkarze po dramatycznym meczu przegrali finał igrzysk olimpijskich w Barcelonie z Hiszpanią 2:3 (w obecności 95 tys. kibiców na Camp Nou w doliczonym czasie gry gola na wagę zwycięstwa i złotych medali igrzysk w Barcelonie strzelił Kiko - dop. red.).

Zatem można było wówczas pokonać Hiszpanów. Była naprawdę wyrównana walka. Jeżeli na Mundialu w Katarze polska reprezentacja zagra dobry mecz, to może pokusi się o dobry rezultat z Argentyną. Może przykładowo będzie remis.

Trudno porównywać piłkę reprezentacyjną z klubową, to bowiem dwa inne światy

Mistrzostwa świata w piłce nożnej to okno wystawowe dla zawodników z różnych krajów. Sądzi pan, że któryś z Polaków rozbłyśnie w trakcie tego turnieju?

- Nie chciałbym aż tak oceniać, bowiem nie czuję się aż takim fachowcem. Wiadomo, że na piłce zna się cała Polska (śmiech). Trudno też porównywać piłkę reprezentacyjną z klubową, to bowiem dwa inne światy.

Przykładowo Bayern Monachium - w którym niedawno występował Robert Lewandowski, zanim przeszedł do Barcelony - to świetna drużyna. Spokojnie mogłaby ona być reprezentacją Niemiec. Tam poziom jest naprawdę wysoki, a Robert Lewandowski mógł liczyć w Bayernie na to, że koledzy z zespołu będą mu dogrywać wiele dobrych piłek. On te sytuacje wykorzystywał i strzelał kolejne gole.

Nie brak obecnie opinii, że pieniądze w zawodowej piłce, w tym w angielskiej Premier League, wręcz odkleiły się od realiów i są poza percepcją przeciętnego Kowalskiego. W jakim kierunku to zmierza?

- Jeżeli ktoś tego nie zatrzyma, to dojdzie do pęknięcia. Powstanie bowiem wtedy zapewne jakaś superliga, gdzie będą dla tych możnych jeszcze większe pieniądze. A potem będzie wielka przepaść i dopiero cała reszta.

Gdyby do tego doszło, to jeszcze bardziej podzieliłoby to świat futbolu, a ci biedniejsi nie mieliby praktycznie jak dołączyć do tego najbardziej elitarnego grona.

Piłka piłką, a jak spojrzymy na pieniądze w golfie, to też niejednemu w głowie może się zawrócić od krążących tam sum

Z perspektywy kibica to raczej ponura wizja.

- Dlatego sądzę, że osoby decyzyjne w piłce pójdą wreszcie po rozum do głowy. Być może na przykład jakieś limity w zakresie finansowym zostałyby wprowadzone. Zresztą piłka piłką, a jak spojrzymy na pieniądze w golfie, to też niejednemu w głowie może się zawrócić od krążących tam sum.

Nie ustają kontrowersje, że ten Mundial jest rozgrywany w Katarze. To dobre miejsce na mistrzostwa świata w piłce nożnej?

- Byłem na turnieju tenisowym w Doha. I przyznam, że to ostatnie miejsce, które wybrałbym na organizowanie mistrzostw świata w piłce nożnej.

Dlaczego?

- Wystarczy powiedzieć o tamtejszym klimacie i temperaturach. Poza tym przecież przez ten Mundial w takim terminie trzeba korygować terminarz różnych rozgrywek ligowych. Przez to jest naprawdę duże zamieszanie.

Rozmawiał: Jerzy Dudała

Zbigniew Niemczycki, właściciel Curtis Group. W jej skład wchodzą między innymi: Curtis Development, Curtis Health Caps, Curtis Electronics. Zbigniew Niemczycki w 2022 roku obchodzi 75. urodziny. Od lat jego nazwisko widnieje na liście 100 najbogatszych Polaków według tygodnika "Wprost".

