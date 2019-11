Zaprzysiężenie rządu - prezentujemy sylwetki wszystkich ministrów

Trwa zaprzysiężenie Rady Ministrów. Na jej czele ponownie stanął Mateusz Morawiecki, a i trzon rządu pozostał niezmieniony. Pojawiły się jednak nowe resorty i kilka nowych twarzy.

Wicepremier, minister do spraw nadzoru właścicielskiego (nazwa zostanie jeszcze ostatecznie uzgodniona) - Jacek Sasin

Minister infrastruktury - Andrzej Adamczyk

Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Jan Krzysztof Ardanowski

Minister spraw zagranicznych - Jacek Czaputowicz

Minister ds. europejskich - Konrad Szymański

Minister obrony narodowej - Mariusz Błaszczak

Minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych - Mariusz Kamiński

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Marek Gróbarczyk

Minister rozwoju (w ministerstwie znajdą się działy budownictwo i turystyka) - Jadwiga Emilewicz

Minister finansów - Tadeusz Kościński

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Marlena Maląg

Minister edukacji narodowej - Dariusz Piontkowski

Minister środowiska - Michał Woś

Minister cyfryzacji - Marek Zagórski

Minister zdrowia - Łukasz Szumowski

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny - Zbigniew Ziobro

Minister klimatu - Michał Kurtyka

Minister zarządzania funduszami - Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michał Dworczyk

Karierę urzędniczą rozpoczął w Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". W 1998 r. został dyrektorem w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdzie pracował do 2004 r. Następnie w latach 2004-2006 był w urzędzie m.st. Warszawy - był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Był też zastępca burmistrza dzielnicy Śródmieście. W styczniu 2006 r. objął urząd wicewojewody mazowieckiego, a w lutym 2007 r. został wojewodą mazowieckim.W grudniu 2007 r. Jacek Sasin został doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w listopadzie 2009 r. został powołany na sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta RP. W 2014 r. był kandydatem PiS na prezydenta Warszawy. S drugiej turze wyborów nie udało mu się jednak pokonać dotychczasowej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz z PO.W poprzednim Sejmie był szefem Komisji Finansów Publicznych. Z początkiem 2018 roku, gdy po powstaniu rządu Mateusza Morawieckiego został sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera i szefem stałego Komitetu Rady Ministrów. W obecnym rządzie będzie pełnił nadzór nad spółkami skarbu państwa, czyli - jak określają niektórzy - trzymał klucz od szafy z konfiturami.Od 2001 roku jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest jednym z bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Od 2005 r. jest posłem na Sejm. Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W listopadzie 2015 roku został powołany na ministra infrastruktury i budownictwa w rządzie Beaty Szydło. W 2018 roku zasiadł na podobnym stanowisku (bo odebrano mu dział budownictwa i został już tylko ministrem infrastruktury ) w rządzie Mateusza Morawieckiego.To właśnie w czasie jego kadencji ruszyła budowa trasy Via Carpatia, która ma ożywić gospodarczo wschodnie regiony kraju. Resortowi kierowanemu przez min. Adamczyka podlegają ponadto koleje. Jedna z branżowych spółek - PKP Polskie Linie Kolejowe, realizują najambitniejszy plan inwestycyjny w historii polskiego kolejnictwa, nazwany Krajowym Programem Kolejowym. Jego wartość to ponad 70 mld zł.Związany z Prawem i Sprawiedliwością od 2001 roku. Wcześniej od 1993 działał w PSL-Porozumieniu Ludowym. W okresie 1998-2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność zasiadał w sejmiku kujawsko-pomorskim I kadencji.W czasie poprzednich rządów PiS w latach 2005-2007 był wiceministrem rolnictwa. Od stycznia 2008 był doradcą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa. W 2010 ponownie został wybrany do sejmiku kujawsko-pomorskiego.Do Sejmu wrócił w 2011 roku startując z list PiS i zasiada w nim nieprzerwanie do dziś. Był m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Od czerwca 2018 roku zasiadał w rządzie Mateusza Morawieckiego jako minister rolnictwa.Czaputowicz jest związany z resortem dyplomacji od 1990 r. W MSZ pełnił m.in. funkcje wiceszefa i szefa departamentu konsularnego i wychodźstwa, dyrektora departamentu strategii i planowania polityki zagranicznej oraz dyrektora Akademii Dyplomatycznej. Podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych został mianowany we wrześniu 2017 r. Od stycznia 2018 roku kieruje polską dyplomacją.Czaputowicz w latach 1998-2006 był zastępcą szefa Służby Cywilnej; w latach 2008-2012 kierował Krajową Szkołą Administracji Publicznej. W 2014 r. wszedł w skład 35-osobowej Rady Programowej PiS kierowanej przez obecnego wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.W latach 70. i 80. Czaputowicz był zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej. Działał m.in. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, ruchu Wolność i Pokój oraz Komitecie Obywatelskim przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Wcześniej współpracował również z Komitetem Obrony Robotników. Był internowany podczas stanu wojennego.Konserwatywny polityki pokieruje pionem europejskim w kancelarii premiera, będzie to zapewne odmiana struktury, którą przed laty znaliśmy jako Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Będzie więc zapewne robił dokładnie to samo co w MSZ, tyle że jego bezpośrednim szefem nie będzie Jacek Czaputowicz a Mateusz Morawiecki.Aktywność polityczną przejawiał od początku lat 90. Na początku lat 90. był wiceprezesem zarządu Młodzieży Wszechpolskiej. W latach 1989-2000 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, od 1997 zasiadał w zarządzie tej partii. Zasiadł w radzie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. W 2007 wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości.W 2004 uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego z listy PiS, gdzie zasiadał przed wie kadencję. Uchodził za jednego najbardziej kompetentnych i aktywnych posłów. W 2015 roku został wiceministrem ds. europejskich w MSZ.Karierę polityczną rozpoczął od samorządu - w latach 2002-2004 pełnił funkcję zastępcy burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola. W grudniu 2004 objął stanowisko burmistrza Śródmieścia. W 2005 premier Kazimierz Marcinkiewicz powołał go na stanowisko szefa kancelarii premiera. Pełnił tę funkcję również w rządzie Jarosława Kaczyńskiego do listopada 2007 r.W rządzie Beaty Szydło był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, w rządzie Mateusza Morawieckiego był szefem resortu obrony narodowej.W ostatnich wyborach otrzymał ponad 135 tys. głosówW latach 80. Był znanym z ulicznych zadym działaczem warszawskiego NZS. W 1993 roku zakładał, a następnie przewodniczył stowarzyszeniu Liga Republikańska. W 1997 roku wybrany na posła z listy ogólnopolskiej Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 r. i 2005 r. uzyskiwał mandat jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu warszawskim. W latach 2001-2002 był wiceprezesem partii Przymierze Prawicy, następnie z tym ugrupowaniem przystąpił do PiS.W 2006 stanął na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego był inicjatorem. Został w 2009 roku odwołany z tej funkcji przez Donalda Tuska, po postawieniu mu zarzutów przez prokuraturę o przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Skazany za to nieprawomocnym wyrokiem w 2015 roku, ułaskawiony (jak twierdzi opozycja - bezprawnie) przez prezydenta Andrzeja Dudę.W rządzie Beaty Szydło został koordynatorem służb specjalnych. Utrzymał tę funkcję w rządzie Mateusza Morawieckiego, a od sierpnia 2019 roku został ministrem spraw wewnętrznych i administracji skupiając w swoim ręku władze nad wszystkimi niemal służbami śledczymi i mundurowymi.Po raz pierwszy w fotelu ministra odpowiedzialnego za gospodarkę morską zasiadł na krótko (od sierpnia do listopada) w poprzednich rządach PiS w 2007 roku. Wstąpił później do Prawa i Sprawiedliwości. W 2011 został wybrany przez radę polityczną PiS w skład komitetu politycznego tej partii.W listopadzie 2015 r. powołany na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w rządzie Beaty Szydło, a następnie objął to samo stanowisko ministerialne w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego.Zanim rozpoczął karierę polityczną pracował na statkach armatorów zachodnich jako oficer, a następnie w firmie budowlanej. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego, m.in. był członkiem rady nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, a od 25 stycznia 2007 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach.Jedna z najaktywniejszych postaci w rządzie minionej kadencji. Jako szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii doprowadziła do uchwalenia wielu pakietów ułatwień dla firm, z Konstytucją Biznesu na czele oraz m.in. nowego Prawa zamówień publicznych. Mocno angażowała się również w takie programy jak Mój Prąd.Karierę w administracji rozpoczęła jednak już dość dawno. W latach 1998-2002 była radcą prezesa Rady Ministrów w Departamencie Spraw Zagranicznych. Od 1995 współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie. W 2007 i 2008 zasiadała w zarządzie Klubu Jagiellońskiego.Należała do Platformy Obywatelskiej. W 2013 roku przystąpiła do powołanej Polski Razem Jarosława Gowina. Została też prezesem związanej z partią fundacji Lepsza Polska. W 2014 stanęła na czele małopolskich struktur Polski Razem.W 2015 została podsekretarzem stanu w kierowanym wówczas przez Mateusza Morawieckiego Ministerstwie Rozwoju. Po podziale tego resortu stanęła na czele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W nowym rządzie - jak wynika ze wstępnych doniesień - mimo innej nazwy resortu będzie miała podobny zakres kompetencji.Nowy minister finansów (który od lipca był wiceministrem w tym resorcie odpowiedzialnym za politykę podatkową ) to jeden z najbardziej zaufanych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Przewinął się wcześniej przez kilka ministerstw. Od początku zeszłego roku był wiceministrem w ministerstwie przedsiębiorczości i technologii, a jeszcze wcześniej - wiceministrem rozwoju.Zanim trafił do administracji był związany z sektorem bankowym: od 1997 r. był dyrektorem w Banku Zachodnim WBK. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju, Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim. Urodzony w 1956 r. Londynie Kościński, absolwent tamtejszego Goldsmith’s University pracował także w dwóch bankach w Londynie (m.in. polskim Banku Handlowym w Londynie).Nowa minister rodziny dotychczas była szefem Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Wcześniej przez wiele lat była związana z oświatą. Od 1999 roku pracowała jako nauczycielka, a w latach 2011-2012 była naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, a od 2012 do 2014 r. - zastępcą prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Od stycznia 2016 r. do grudnia była wicewojewodą wielkopolskim, a w zeszłorocznych wyborach samorządowych zdobyła mandat radnej sejmiku wielkopolskiego.Związany z partią Jarosława Kaczyńskiego od początku. Od 1990 działał w Porozumieniu Centrum, następnie przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Od 1994 do 2007 zasiadał w białostockiej radzie miasta. W 2011 dostał się do Sejmu i został członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia. W lutym 2019 został przewodniczącym struktur PiS w województwie podlaskim.Od czerwca 2019 jest ministrem edukacji. Zastąpił na tym stanowisku Annę Zalewską, która została europosłem. Będzie się jednak musiał zmierzyć ze skutkami zmian w oświacie wprowadzonych przez poprzedniczkę i wciąż możliwym protestem nauczycieli.To najmłodszy (ur. w 1991) minister w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Karierę polityczną zaczął w wieku 23 lat jako radny w Raciborzu. W listopadzie 2015 r. został doradcą ministra Ziobry, w 2016 r. szefem Gabinetu Politycznego. W 2017 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale po redukcji wiceministrów w marcu 2018 r. zabrakło dla niego miejsca w rządzie.W ostatnich wyborach samorządowych z poparciem prawie 40 tys. wyborców dostał się do sejmiku województwa śląskiego. W czerwcu 2019 r. powołany został na funkcję ministra-członka Rady Ministrów. Został także ministrem ds. pomocy humanitarnej. Jest jednym z najbardziej zaufanych współpracowników lidera Solidarnej Polski.Obecny w polityce od lat. W latach 1993-1997 należał do Partii Konserwatywnej, a od 1997 do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 1999–2001 kierował gabinetem politycznym ministra rolnictwa i rozwoju wsi Artura Balazsa. Za poprzednich rządów PiS był w latach 2006-07 wiceministrem rolnictwa (z rekomendacji Samoobrony).W 2015 roku dostał się do Sejmu. W rządzie Beaty Szydło był wiceministrem skarbu, a od września 2016 roku - wiceministrem cyfryzacji. W styczniu 2018 premier Mateusz Morawiecki powierzył mu kierowanie Ministerstwem Cyfryzacji, samemu przejmując nadzorowanie resortu, w kwietniu ostał już „pełnoprawnym” szefem tego ministerstwa.Jest członkiem PiS od kwietnia 2018, wcześniej był wiceprezesem Porozumienia Jarosława Gowina.Lekarz, który musi uzdrowić polską służbę zdrowia. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 - doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.W latach 2016-2018 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś w rządzie Mateusza Morawieckiego zzostał szefem resortu zdrowia zastępując na tym stanowisku Konstantego RadziwiłłaJedna z potężniejszych postaci w rządzie. Lider Partii Solidarna Polska. W minionej kadencji był ministrem sprawiedliwości i - po ponownym połączeniu tych funkcji - prokuratorem generalnym. Po ostatnich wyborach jego pozycja uległa wzmocnieniu (SP Zdobyło aż 18 miejsc w parlamencie), co zaowocowało dodatkowym ministerstwem dla tej partii (ministerstwo środowiska).Karierę polityczną rozpoczął jako doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie AWS - Marka Biernackiego. Od grudnia 2000 pełnił funkcję sekretarza zespołu ds. nowelizacji kodyfikacji prawa karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2001 został wiceministrem sprawiedliwości, był jednym z najbliższych współpracowników ministra Lecha Kaczyńskiego. Odszedł z pracy w ministerstwie po jego zdymisjonowaniu.W 2001 był współtwórcą Prawa i Sprawiedliwości. W 2005 objął urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w poprzednich rządach PiS. W 2011 roku został wykluczony z PiS i założył najpierw klub parlamentarny a następnie partię Solidarna Polska. Po okresie napięć między Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Kaczyńskim, SP weszła w skład Zjednoczonej Prawicy, a zwycięstwie tej formacji w 2015 roku Zbigniew Ziobro wrócił do rządu.To z jego resortu wyszły najbardziej kontrowersyjne i będące przedmiotem zagranicznej krytyki ustawy - zmiany w systemie sądownictwa i ustawa o IPN.Szef nowo tworzonego w tym gabinecie resortu od stycznia 2018 r. był wiceszefem resortu środowiska i pełnomocnikiem rządu ds. prezydencji COP 24, czyli szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. W przyszłym miesiącu ma przewodniczyć negocjacjom klimatycznym pierwszego dnia międzynarodowego szczytu COP w Madrycie. W rządzie Beaty Szydło był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. W 2016 roku został wiceministrem energii.Do administracji rządowej trafiła rok temu, obejmując stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Do jej kompetencji należało m.in. wdrażanie funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój), cyfryzację (Program Polska Cyfrowa) i kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Od początku swojej kariery związana z samorządem, przez kilkanaście lat zajmowała się unijnymi funduszami, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn.Utrzyma funkcję, którą pełnił przed wyborami, Mateusz Morawiecki powołał go na szefa kancelarii premiera w grudniu 2017 roku. Wcześniej - w marcu 2017 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od czerwca 2019 jest ministrem - członkiem Rady Ministrów.W kancelarii premiera pracował już za poprzednich rządów PiS. Pełnił funkcję doradcy, a następnie głównego doradcy premiera, wiceprzewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Wspierania Przemian Demokratycznych w Europie Środkowowschodniej i sekretarza Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Brał udział w pracach nad projektami ustaw o Karcie Polaka, obywatelstwie i repatriacji. W latach 2009-2010 był doradcą w Kancelarii Prezydenta w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.