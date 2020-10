Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na koncepcję ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Termin składania ofert mija 8 października – podał Urząd Miasta.

Ośrodek ma powstać na terenie Lasów Tynieckich.

Zadaniem wykonawcy koncepcji architektoniczno-budowlanej będzie m.in. zaproponowanie dojazdu do placówki w dwóch wariantach, przygotowanie koncepcji zaopatrzenia jej w wodę, gaz i prąd oraz zaproponowanie zagospodarowania terenu, w tym lokalizacji budynków, wolier, wybiegów dla zwierząt i innych obiektów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka.

Koncepcja architektoniczno-budowlana powinna być gotowa w połowie 2021 roku.

"W oparciu o ten materiał, będziemy zlecać przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę" - informuje, cytowany w komunikacie Urzędu Miasta, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji zabezpieczono 4,9 mln zł.

Układ obiektów na terenie ośrodka zostanie zaprojektowany tak, aby była możliwość jego rozbudowy o kolejne woliery dla zwierząt - zgodnie z bieżącymi potrzebami. Przewiduje się, że w ciągu roku ośrodek będzie mógł przyjąć i obsłużyć ok. 3 tys. osobników. Początkowo inwestycja ma objąć 1,8 ha z możliwością rozbudowy do ok. 3 ha.