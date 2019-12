Zarząd KGHM zgodził się na zawarcie kredytu w wysokości 1,5 mld dolarów

Zarząd KGHM Polska Miedź poinformował w czwartkowym komunikacie, że zgodził się na zawarcie umowy niezabezpieczonego kredytu na kwotę 1,5 mld dolarów (ok. 5,742 mld zł) z międzynarodowym konsorcjum banków.

Umowa zostanie zawarta na 5 lat i będzie posiadała dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM Polska Miedź, do zaakceptowania przez każdego uczestnika konsorcjum - wyjaśniono.

Dodano, że kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący rewolwingowy kredyt (obrotowy - PAP) zawarty z konsorcjum banków wynoszący 2,5 mld dolarów z 2014 roku.

"Po podpisaniu przedmiotowej umowy kredytu konsorcjalnego, z dniem 27 grudnia 2019 roku nastąpi rozwiązanie umowy kredytu z 2014 roku" - zaznaczył KGHM.

W komunikacie dodano, że oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę, uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA, pozostałe parametry kredytowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Jak poinformowała miedziowa spółka w skład konsorcjum banków wchodzą: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Banco Santander, S.A., Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Erste Group Bank AG, SMBC Bank EU AG, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A.