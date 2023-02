Zarząd Kolei Śląskich odpowiedział na pytania Razem ws. cen biletów i działalności związków

Podwyżki cen biletów z ub. roku były pierwszą kompleksową zmianą cenników Kolei Śląskich od lat, a przewoźnik nie utrudnia działalności związkowej i nie zamierza zwalniać związkowców – to część odpowiedzi KŚ na pytania z interwencji posłów Razem (Lewica) Macieja Koniecznego i Pauliny Matysiak.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

14 lutego br. posłowie Konieczny i Matysiak poinformowali w Katowicach, że wystąpili w trybie kontroli poselskiej ws. podwyżek cen biletów w Kolejach Śląskich oraz relacji tego pracodawcy z pracownikami, w tym podejrzenia utrudniania działalności związkowej. PAP poprosiła wówczas spółkę o komentarz. W poniedziałek jej przedstawiciele przesłali kopie wyjaśnień poruszanych przez posłów kwestii, przesłanych przez zarząd KŚ przewodniczącemu rady nadzorczej spółki, prezydentowi Katowic Marcinowi Krupie.

Odnosząc się do podwyżek cen biletów, zarząd KŚ zaznaczył, że korekty z maja ub. roku dotyczyły ujednolicenia taryfy i rezygnacji z ofert, które były przygotowane głównie na okres pandemii lub nie cieszyły się zainteresowaniem podróżnych. "Była to pierwsza kompleksowa zmiana cenników od wielu lat i tak istotna przebudowa taryfy od początku istnienia KŚ" - podkreślili przedstawiciele zarządu.

Z kolei korekty z grudnia ub. roku dotyczyły obniżki o 10 proc. cen biletów elektronicznych i kupionych w biletomatach, przy jednoczesnej podwyżce cen biletów nabywanych w kasach stacjonarnych i w pociągu u drużyny konduktorskiej (opłata wzrosła też w wypadku zakupu biletu w pociągu, gdy na stacji jest kasa lub biletomat obsługujący płatności gotówką).

Zarząd KŚ zwrócił uwagę, że opłata za wydanie biletu w pociągu nie jest pobierana od podróżnych w miejscach, gdzie znajdują się tylko biletomaty obsługujące płatności bezgotówkowe i nie ma kas, a także nie jest pobierana od osób powyżej 60. roku życia i ze szczególnymi potrzebami (ciążą, niepełnosprawnościami).

"Nadmieniamy, iż na całym świecie standardem jest rozpoczęcie podróży z już nabytym biletem. A drużyna konduktorska w pierwszej kolejności skupia się na bezpieczeństwie i komforcie przejazdu. (…) Zakup u konduktora to raczej możliwość dodatkowa, przygotowana na nadzwyczajne okazje. Nie należy również pomijać kwestii kontroli biletów, która jest bardzo utrudniona, gdy drużyna pokładowa zajmuje się przede wszystkim sprzedażą biletów" - zaznaczyli przedstawiciele władz spółki.

W części wyjaśnień poświęconej cenom biletów członkowie zarządu zaakcentowali ponadto m.in., że KŚ nie planują obecnie zmian taryfy.

Druga część wyjaśnień dotyczyła spraw pracowniczych i związkowych: posłowie Konieczny i Matysiak nawiązali w połowie lutego do sytuacji po ostatniej podwyżce cen biletów, gdy sprzeciw wobec przekazu firmy (ws. rzekomego poparcia podwyżki przez załogę spółki) jednego ze związkowców - jak mówili - "zaowocował represjami" wobec niego i innych pracowników. "To jest oczywista próba zastraszania, zamykania ust pracownikom" - mówił 14 lutego Konieczny.

Odnosząc się do pytań posłów w tej sprawie zarząd KŚ zapewnił, że każdy pracownik spółki ma zagwarantowaną swobodę wypowiedzi; zastrzegł jednocześnie, że ma też obowiązek (wynikający z Kodeksu pracy) dbać o dobro zakładu pracy i przestrzegać zasad współżycia społecznego.

Podkreślił też, że jeden z zawartych w nowym kodeksie spółki zapisów nie tyle zabrania rozpowszechniać negatywnych informacji o spółce, nawet jeśli są prawdziwe, co przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji oraz ochronie dóbr osobistych. "Co nie wyłącza działań tzw. sygnalistów, których przecież umocowanie prawne jest znacznie większe i ważniejsze, niż zakładowa regulacja o charakterze uzupełniającym przepisy powszechnie obowiązujące" - dodał.

Przedstawiciele spółki zaprzeczyli też, aby dążyli do zwolnienia ww. związkowca, zastrzegając że przeprowadzono tu wyłącznie postępowanie wyjaśniające. Zapewnili, że w spółce na bieżąco odbywają się spotkania z pracownikami, zgodnie z bieżącymi potrzebami, a zarząd KŚ nie ograniczał i nie ogranicza komunikacji związkowej.

Ponadto odnieśli się też do wzrostu liczby etatów w spółce o ok. 20 proc. w ostatnim czasie, mimo braku wzrostu liczby połączeń czy zakresu działalności Kolei Śląskich. "Spółka cały czas się rozwija, oferta przewozowa i handlowa jest adekwatnie optymalizowana, a liczba podróżnych wzrasta. (..) Zatrudnienie w spółce jest również adekwatne do bieżących potrzeb i realizowane z myślą o nowych połączeniach (np. rozważany powrót do Bogumina) oraz przyszłej modernizacji taboru" - napisali.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl