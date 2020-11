Zarząd PGE prezentuje pracownikom kolejnych spółek z grupy nową strategię

Zarząd PGE przedstawia nową strategię grupy pracownikom z grupy kapitałowej. Strategia to projekt na lata, chcemy dostarczyć wszystkim informacji o dalszym rozwoju - mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Jak poinformowała w piątek spółka, w tym tygodniu spotkania w formule on line odbyły się z pracownikami PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej, PGE S.A. i PGE Dystrybucji. W telekonferencjach brali udział prezes Dąbrowski, członkowie zarządu PGE oraz zarządów poszczególnych spółek.

W trakcie spotkania z PGE GiEK, największą spółką z Grupy Kapitałowej PGE, prezentowany był aspekt wpływu strategii na segment wytwarzania konwencjonalnego i związany z tym planowany podział Grupy na część węglową i niewęglową.

Pracownicy Centrum Korporacyjnego PGE zapoznali się z planami dotyczącymi szczególnej roli, jaką odegra PGE S.A. w procesie zarządzania transformacją w Grupie.

Natomiast spotkanie z pracownikami PGE Dystrybucja dotyczyło szczególnej roli sieci dystrybucyjnej w realizacji celów inwestycyjnych w OZE, założonych w nowej strategii PGE.

"Zależy nam, żeby wszyscy pracownicy otrzymali od nas wszelkie potrzebne informacje dotyczące Grupy PGE i jej dalszego rozwoju. To bardzo ważne, żeby wszyscy pracownicy mieli jednakowy dostęp do informacji i danych dotyczących przyszłości Grupy" - podkreślił prezes Dąbrowski.

Jak dodał, mimo braku możliwości bezpośredniego kontaktu, spotkania cieszą się tak dużym zainteresowaniem, za co bardzo dziękuje. "Pragnę podkreślić, że zarząd PGE pozostaje do dyspozycji wszystkich Pracowników. Wdrożenie strategii to projekt na lata i wierzę, że zrealizujemy go wspólnie" - dodał Dąbrowski.

W zaprezentowanej w październiku nowej strategii największa polska spółka energetyczna zakłada, że w 2050 r. 100 proc. sprzedawanej energii elektrycznej będzie pochodziło z OZE.

Strategia przewiduje, że do 2030 r. nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu do poziomu 50 proc. oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 85 proc., co oznacza 120 mln ton mniej emisji CO2. Do 2040 r. PGE chce mieć do 6,5 GW mocy w morskich elektrowniach wiatrowych. Do 2050 r. PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli zero emisji netto CO2 oraz zapewniać 100 proc. zielonej energii dla klientów na inwestycje w latach 2021-2030 wyda 75 mld zł, z czego ok. 50 proc. przypadnie na rozwój OZE.

PGE nie będzie inwestować w aktywa węglowe zarówno wytwarzanie, jak i wydobycie, a decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 r. W planach jest wydzielenie aktywów węglowych do osobnej spółki, nad czym pracuje obecnie ministerstwo aktywów. Ma to dać perspektywy rozwoju części "zielonej", np. pozwolić na dostęp do finansowania.