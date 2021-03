Zarząd Tauronu rekomenduje pokrycie straty z kapitału zapasowego

Zarząd Tauronu zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki pokrycie straty netto za 2020 r. z kapitału zapasowego oraz niewypłacania dywidendy z kapitału zapasowego - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

"29 marca 2021 r. zarząd Emitenta podjął decyzję, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta (...) pokrycie straty w wysokości 3 589 655 351,89 zł za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego" - napisano w komunikacie.

"Zarząd Emitenta nie będzie także rekomendował ZWZ wypłaty dywidendy w 2021 r. z kapitału zapasowego" - dodano.

Jak podano na stronie spółki, Tauron dysponuje kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudnia ponad 25 tys. pracowników. Grupa dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 mln klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

