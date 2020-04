Zarząd woj. śląskiego zatwierdził podział środków z RPO na walkę z koronawirusem

Podział 123 mln zł między 27 placówek ochrony zdrowia pod kątem walki z koronawirusem zatwierdził zarząd tego województwa. Fundusze pochodzą przede wszystkim z przesunięć środków inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

Jak wynika z informacji rozesłanej we wtorek przez biuro prasowe urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, rozdysponowane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji, a także materiały do diagnostyki - pod kątem leczenia pacjentów w stanie zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby Covid-19 oraz pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

Największe inwestycje, po ponad 10 mln zł, będą mogły zrealizować: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Na wydatki pierwszej z tych placówek, będącej głównym centrum urazowym w woj. śląskim, zabezpieczono 10,8 mln zł, do drugiej - 10,2 mln zł.

Znaczne środki będą mogły wykorzystać też Szpital Rejonowy w Raciborzu (9,3 mln zł), Zespół ZOZ w Cieszynie (7,9 mln zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju (7,7 mln zł), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie (7,6 mln zł), Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach (6,5 mln zł) czy Miejskie ZOZ w Żorach (6,4 mln zł).

Na wydatki Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zabezpieczono 4,6 mln zł, szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej - 3,4 mln zł, a tyskiego szpitala specjalistycznego Megrez, który jest największym jednoimiennym szpitalem zakaźnym w regionie - 2,9 mln zł.

Fundusze ze śląskiego RPO pod kątem walki z koronawirusem otrzymają też szpitale miejskie i powiatowe w: Bytomiu, Chorzowie i Zawierciu (gdzie działają oddziały zakaźne), a także w Myszkowie, Sosnowcu czy Częstochowie, pogotowia ratunkowe: wojewódzkie w Katowicach oraz bielskie i cieszyńskie, a także szpital MSWiA w Katowicach.

Kwota 3,5 mln zł wesprze Śląski Park Technologii Medycznych, prowadzony przez miasto Zabrze i fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którego laboratorium jest jednym z miejsc wykonywania testów pod kątem koronawirusa. Według wcześniejszych informacji dotacja pozwoli sfinansować zakup sprzętu umożliwiającego zwiększenie liczby wykonywanych testów (zapewnienie wkładu własnego 0,5 mln zł zadeklarowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia).

Biuro prasowe woj. śląskiego nie wyjaśniło we wtorkowej informacji metodologii podziału środków między poszczególne podmioty. Uściśliło, że na rozdysponowaną przez zarząd woj. śląskiego kwotę 123 mln zł składają się: 105 mln zł bezpośrednio z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, 12 mln zł z budżetu państwa (wkładu do RPO) oraz 6 mln zł wkładu beneficjentów.

Samorząd woj. śląskiego zatytułował wtorkową informację o podziale środków z RPO "Kolejne miliony na zdrowie". Chodzi o kluczową część funduszy śląskiego RPO przesuniętych pod kątem walki z koronawirusem - po zgodzie Komisji Europejskiej z 8 kwietnia br. - z niewykorzystanych dotąd przede wszystkim inwestycyjnych części RPO.

Ogółem 8 kwietnia KE zatwierdziła zmianę przeznaczenia w RPO kwoty 75 mln euro, czyli ponad 320 mln zł - pod kątem doposażenia szpitali oraz wsparcia firm z regionu. Zwiększono wówczas tzw. alokację osi priorytetowych: rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna (zwiększenie o 23,7 mln euro), włączenie społeczne (o 14,9 mln euro) oraz konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (o 33 mln euro).

Obecne środki na wsparcie placówek ochrony zdrowia pochodzą z przesunięć do dwóch pierwszych z tych osi. Do pierwszej z nich przesunięto niewykorzystane środki pierwotnie skierowane na finansowanie projektów z dziedzin: nowoczesna gospodarka, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz transport. Drugą zasilono środkami pierwotnie kierowanymi na działania z dziedziny: regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy.

Wcześniej regionalny samorząd na wsparcie szpitali i pogotowia w walce z koronawirusem wydał ponad 3,4 mln zł z budżetu województwa oraz ponad 3,7 mln zł dodatkowej dotacji budżetowej.

Samorządowi woj. śląskiego podlega łącznie 45 podmiotów leczniczych - najwięcej w Polsce. 22 z nich to placówki zakwalifikowane do sieci szpitali.