Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt ws. sprawiedliwej transformacji Zagłębia Bełchatowskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt planu sprawiedliwej transformacji Zagłębia Bełchatowskiego, aby ten teren "mógł liczyć na dodatkowe pieniądze unijne w związku z przewidywanym zakończeniem wydobycia węgla brunatnego" - podały w poniedziałek służby prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dokument zostanie teraz poddany konsultacjom społecznym, które potrwają od 8 do 21 czerwca - poinformowano.

"Opracowanie planu transformacji Zagłębia Bełchatowskiego związane jest z przygotowaniem do uruchomienia Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, obejmującego wsparciem regiony węglowe dotknięte negatywnymi skutkami zmian społeczno-gospodarczych w związku z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu" - podano w komunikacie.

Dodano, ze taki plan musi zostać przyjęty, żeby okręg bełchatowski mógł liczyć na dodatkowe pieniądze unijne w związku z przewidywanym zakończeniem wydobycia węgla brunatnego. Projekt dokumentu jest na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Planem zajmie się we wtorek Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, na którą marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprosił m.in. pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Artura Sobonia - wiceministra aktywów państwowych i wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budę oraz przedstawicieli zarządu PGE.

Przebywający w poniedziałek z wizytą w regionie łódzkim premier Mateusz Morawiecki przyznał, że krajowa energetyka będzie podlegać dużym zmianom, choć są to zmiany rozpisane na dziesięciolecia, a nie na kilka lat. Wskazał przy tym, że Polski Ład ma stworzyć fundament pod przyszły rozwój: ekologiczny, przyjazny dla środowiska i dla społeczeństwa.

Jak mówił Morawiecki, rząd chce, by transformacja energetyczna odbywała się w atmosferze dialogu. Powołał się na przykład Górnego Śląska, gdzie - jak podkreślił - transformacja energetyczna jest trudniejsza, bo dotyczy większej liczby mieszkańców.

"Tak samo w Bełchatowie, gdzie jest dzisiaj bardzo ważna część polskiej energetyki: kopalnia Bełchatów, elektrownia Bełchatów, nieodzowny element naszego systemu elektroenergetycznego. Z całą pewnością nie dojdzie do żadnych gwałtownych ruchów, a zmiany będą uzgadniane społecznie, tak jak to robiliśmy na Górnym Śląsku, gdzie te zmiany były najpilniejsze" - powiedział szef rządu.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej - jak zaznaczył Morawiecki - jest rdzeniem całej polityki gospodarczej UE, co oznacza, że musimy się dostosować do jej warunków, ale uwzględniając polski kontekst. "Zdajemy sobie sprawę, że jest to obszar ogromnych wyzwań. (...) Pewnie najprościej byłoby zostawić wszystko tak jak jest, ale w ramach Unii Europejskiej jest to niemożliwe, a wielkie środki, które stamtąd również dostajemy, (są - PAP) także na transformację energetyczną" - podkreślił premier.

