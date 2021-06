Zarząd województwa przyjął projekt ws. sprawiedliwej transformacji

Zarząd województwa przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej. Jak wskazał wicemarszałek Tomasz Urynowicz, region wstępnie ma przyznaną pulę 247 mln euro, ale zamierza argumentować za znacznym jej zwiększeniem.

Województwo małopolskie jest jednym z sześciu województw, wraz ze śląskim, łódzkim, dolnośląskim, lubelskim i wielkopolskim, które zostały objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (FST). Celem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest finansowanie działań służących łagodzeniu skutków społecznych i gospodarczych transformacji w kierunku zielonej gospodarki.

W Małopolsce obszarem szczególnie narażonym na negatywne skutki transformacji energetycznej jest przede wszystkim podregion oświęcimski. W sektorze wydobycia węgla pracuje tam niemal 11 tysięcy osób.

Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, pełnomocnik zarządu województwa do spraw Sprawiedliwej Transformacji poinformował dziennikarzy w czwartek, że zarząd województwa przyjął projekt uchwały Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej.

"To ważny dokument ponad rok opracowywany we współpracy z różnymi podmiotami, przede wszystkim z samorządami lokalnymi i gospodarczymi oraz największymi firmami energetycznymi związanymi z kopalniami. To olbrzymia liczba spotkań i konsultacji, olbrzymia liczba projektów przygotowywanych z jednej strony przez firmy energetyczne i z drugiej - przez samorządy" - zaznaczył wicemarszałek.

Jak przypomniał, kwota wyjściowa, którą proponuje polski rząd dla regionu w ramach programu to 247 mln euro, ale zarząd województwa "spodziewa się w wyniku argumentów zawartych w tym dokumencie, że będzie to znacznie wyższa kwota".

Władze regionu argumentują m.in., że znacząca liczba pracowników śląskich kopalń i elektrowni mieszka w zachodniej części Małopolski, tam też jest zarejestrowanych wiele firm powiązanych z sektorem wydobywczym i energetycznym.

"Wszystkie decyzje podejmowane na Śląsku będą miały znaczące konsekwencje dla Małopolski" - wskazał Urynowicz.

Według niego wartość dofinansowania wszystkich małopolskich projektów zaplanowanych do realizacji w ramach planu sprawiedliwej transformacji wynosi ok. 4 mld zł.

Wicemarszałek zapowiedział, że decyzja dotycząca ostatecznej kwoty jaką otrzyma Małopolska z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinna być podjęta pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.

