Zarządca salonów telefonii komórkowej pokazał wyniki

Wyższe przychody grupy OEX oraz większy zysk operacyjny przy znacząco niższym zysku netto. Tak wyglądał pierwszy kwartał w grupie OEX.

Przychody grupy OEX w okresie pierwszego kwartału 2023 roku wyniosły 165,28 mln zł i były wyższe o 4,6 proc. niż osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wówczas było to 158,08 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej OEX wyniósł 9,62 mln zł PLN co stanowi wzrost rok do roku o 12,5 proc. bo w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. było to 8,55 mln zł.

Znaczącą różnicę widać na zysku netto grupy. W okresie od początku stycznia do końca marca tego roku OEX osiągnęła wynik 6,34 mln zł, a w tym samym czasie roku ubiegłego było to 77,62 mln zł.

Spółka tłumaczy jednak, że doskonały na zysk netto w 2022 roku wpływ miała sprzedaż akcji spółki Divante.

Grupa OEX zarządza między innymi 349 salonami sprzedaży operatorów telefonii komórkowej. Prowadzi też usługi e-commerce oraz wsparcie sprzedaży. W sumie grupa OEX liczy 13 spółek.

Najwięszymi udziałowcami OEX są Neo Investments S.A 33,87 proc., Jerzy Motz 30,22 proc., Piotr Cholewa 10,58 proc. oraz OEX 9,61 proc. (akcje własne).

