Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym nieodzowne dla sektora chemii i energetyki

Standard Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym to zbiór zasad i praktyk stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetycznym. Mają one pomóc zapobiec poważnym awariom i zagrożeniom. Rozmawiano o tym w dniach 18-19 października podczas konferencji PZU LAB.

Konferencję międzynarodową zorganizowało PZU LAB wraz z partnerami trategicznymi PZU oraz AON Polska.

Wzięło w niej udział ponad 120 ekspertów z największych zakładów petrochemicznych, energetycznych i rafineryjnych działających w Polsce.

Celem wydarzenia było stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, będącej wsparciem dla osób zajmujących się tematyką bezpieczeństwa procesowego w zakładach przemysłowych.

Awarie w zakładach przemysłowych mogą prowadzić do poważnych wypadków. Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym to identyfikacja zagrożeń, zarządzanie zmianami, szkolenia pracowników, kontrola procesów, zarządzanie awariami i wiele innych, po to by minimalizować ryzyko wypadków, zapobiegać awariom, a także chronić pracowników, mienie i środowisko.

Rozmiar i liczbę szkód w zakładach przemysłowych można ograniczać

- Wierzymy, że rolą ubezpieczyciela jest nie tylko wypłacanie odszkodowań, ale także aktywne wspieranie klientów w zarządzaniu ryzykiem, co wpływa na ograniczenie liczby i rozmiaru szkód.

Wyrazem tej idei w kontekście klientów korporacyjnych było powołanie PZU Lab, najpierw jako projektu, a potem osobnej spółki. Bardzo się cieszę, że wspólnie możemy inicjować wydarzenia takie jak dzisiejsza konferencja - powiedział Jakub Sajkowski dyrektor zarządzający ds. klienta korporacyjnego PZU SA, otwierający konferencję.

Dziś Standard Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (PSM) jest najbardziej rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest uregulowany przez Federalną Administrację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) i jest wymagany dla zakładów przemysłowych pracujących z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Jednak powinien być on również stosowany jako dobra praktyka w innych krajach i branżach, gdzie bezpieczeństwo procesów jest kluczowe.

To nie procedury a czynnik ludzki jest najważniejszy, by nie dochodziło do wypadków i awarii

- Za nami dwa dni wysoce merytorycznych prelekcji i obrad, które, mam nadzieję, przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i wzmocnieniu kultury sprzyjającej bezpieczeństwu. Jest to szczególnie ważne w branżach wysokiego ryzyka. Tym bardziej się cieszę, że tak wielu przedstawicieli tego sektora zdecydowało się wziąć udział w naszej konferencji - podsumował Dariusz Gołębiewski, prezes PZU LAB SA.

W trakcie wydarzenia prelegenci wielokrotnie zaznaczali, że to nie procedury, ale czynnik ludzki jest najważniejszy w zapewnieniu bezpieczeństwa, ponieważ to oni reguły bezpieczeństwa kreują, ale również i zasady bezpieczeństwa naruszają. Najczęściej wypadki zdarzają się, ponieważ powtarzane są te same błędy, a nowe osoby w systemach bezpieczeństwa nie uczą się na cudzych tylko na własnych. Uczestnicy konferencji doszli również do wniosku, że ze względu na błędy ludzkie kluczowy w bezpieczeństwie procesowym jest lider, który będzie nim zarządzał.