Zarzuty UOKiK dla Carrefour Polska. Firmie grozi duża kara

Prezes UOKiK postawił zarzuty spółce Carrefour Polska; zastrzeżenia budzi nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci. Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi kara do 3 proc. obrotu.

Jak wskazał w komunikacie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny, "centralna dystrybucja towarów jest integralną częścią modelu biznesu sieci handlowych i leży w ich interesie, dlatego niedopuszczalne jest żądanie od dostawców opłat za transport z głównego magazynu do sklepów".

"W rzeczywistości jest to przerzucenie przez sieć kosztów własnej działalności na kontrahentów. Ta nieuczciwa praktyka może dotyczyć spółki Carrefour Polska. Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi jej kara do 3 proc. obrotu" - powiedział, cytowany w komunikacie, Chróstny.

"Jednocześnie ustalenia poczynione w toku dotychczasowych działań UOKiK dotyczących relacji sieci handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych wskazują, że na rynku występują podmioty, które na własny koszt wykonują czynności związane z rozwożeniem towarów z centrów dystrybucyjnych do placówek detalicznych. Może to oznaczać, że Carrefour Polska pobierając opłaty za transport z magazynów centralnych do sklepów przerzuca na dostawców koszty swojej działalności" - wskazał Urząd.

Jak dodał, "taka praktyka może być przejawem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej i jest zagrożona karą do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy".

UOKiK przypomniał, że wcześniej prezes Urzędu postawił zarzut nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej spółce Auchan Polska.







