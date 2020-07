Zaskakujące informacje. Paweł Borys: To koniec recesji

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 0,5 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się o 13,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się spadku produkcji w czerwcu rdr o 6,5 proc., a mdm wzrostu o 4,9 proc. - Wzrost produkcji przemysłowej rdr w czerwcu to informacja potwierdzająca koniec recesji w Polsce w drugim kwartale i wskazująca, że spadek PKB w II kw. ma szansę być poniżej 10 proc. - ocenił poniedziałkowe dane GUS prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Jak poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa w czerwcu rdr wzrosła o 0,5 proc. vs konsensus spadku o 6,5 proc. i po spadku o 17,0 proc. w maju. Natomiast produkcja przemysłowa w czerwcu mdm wzrosła o 13,9 proc. vs konsensus wzrostu o 4,9 proc. i po wzroście o 10,1 proc. w maju.



Wyrównana sezonowo (uwzględnienie zmiennej liczby dni roboczych) produkcja przemysłowa spadła jednak w czerwcu rdr o 4,9 proc., a mdm wzrosła o 9,7 proc.



Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu i maju 2020 r.:

- Wzrost produkcji przemysłowej rdr w czerwcu to kolejna dobra informacja z gospodarki, potwierdzająca koniec recesji w Polsce w 2 kw. i wskazująca, że spadek PKB w 2 kw. ma szansę być poniżej 10 proc. - wskazał w poniedziałkowym wpisie na Twitterze szef PFR.

Borys zaznaczył, że odbicie gospodarcze powinno stabilizować także finanse publiczne.



Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 0.5% r/r. Sugeruje to odbudowujący się po pandemii popyt zewnętrzny i przyśpieszenie dynamiki eksportu w kolejnych miesiącach. pic.twitter.com/QAPY55NCKz — BNP Paribas o Rynkach (@BNP_rynki) July 20, 2020

BOOM❗️ Produkcja przemysłowa wyższa o 0,5% r/r - to duża niespodzianka. Pomogły dni robocze, niska baza, ale przede wszystkim odbudowa aktywności po pandemii. W stosunku do stanu wyjściowego produkcja jest już "tylko" o 10% niższa. pic.twitter.com/KtPsYjhajB — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) July 20, 2020

Na odbudowujący się po pandemii popyt zewnętrzny uwagę zwracają także ekonomiści BNP Paribas."Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 0,5 proc. rdr. Sugeruje to odbudowujący się po pandemii popyt zewnętrzny i przyśpieszenie dynamiki eksportu w kolejnych miesiącach." - komentują dane na Twitterze.Zaskoczenia dobrymi wynikami produkcji przemysłowej nie kryją także analitycy Pekao."Produkcja przemysłowa wyższa o 0,5 proc. rdr. - to duża niespodzianka. Pomogły dni robocze, niska baza, ale przede wszystkim odbudowa aktywności po pandemii. W stosunku do stanu wyjściowego produkcja jest już "tylko" o 10 proc. niższa".Według BOŚ Banku na lepsze czerwcowe wyniki produkcji pozytywnie wpłynęło zarówno silniejsze oddziaływanie czynnika sezonowego (lepsza niż w maju relacja liczby dni roboczych) jak również silniejsza skala odbicia aktywności w ujęciu oczyszczonym z wahań sezonowych."Nie można wykluczyć, że na ten silniejszy wzrost w części wpływała relatywnie mniejsza (niż w latach minionych) skala urlopów w okresie święta Bożego Ciała w warunkach prowadzonych w marcu i kwietniu rozwiązań odbierania dni wolnych i jednocześnie bieżących możliwościach nadrabiania aktywności po kilkutygodniowym jej silnym ograniczeniu" - czytamy w komentarzu.Analitycy wskazują, że generalnie najsilniejsza poprawa notowana była w działach o najwyższym udziale sprzedaży na eksport. Roczny spadek produkcji w motoryzacji ograniczył się w czerwcu do "jedynie" -15,2 proc. Rok do roku wobec spadku w kwietniu o blisko 80 proc. rok do roku.Zwracają oni uwagę, że produkcja mebli w czerwcu odnotowała z kolei dynamiczny wzrost o 19,3 proc. rok do roku po spadku w kwietniu o ok. 50 proc."W mniejszej skali dane poprawiły się (przy równocześnie mniejszej skali wcześniejszego spadku) w zakresie działów przetwórstwa silnie powiązanego z budownictwem. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zaskakujących słabych danych majowych z krajowego budownictwa" - uważają analitycy.- W naszej ocenie za wyższą dynamiką produkcji przemawia układ dni roboczych - w tym roku o dwa więcej niż w 2019 r. - oceniają ekonomiści banku ING Rafał Benecki Piotr Popławski.- Co więcej w tym roku mylące mogą być też dane o produkcji energii elektrycznej - dodali.Zdaniem Beneckiego i Popławskiego w 2019 r. z uwagi na falę upałów pojawił się duży popyt na prąd do klimatyzacji. Ich zdaniem obecne lato jest jednak chłodniejsze i niższy popyt na energię nie oznaczał przedłużającego się załamania branż przetwórczych - produkcja w przetwórstwie przemysłowym podniosła się o 0,9 proc.Ekonomiści uznali, że solidna dynamika produkcji przemysłowej może odzwierciedlać także dobrą sytuację eksporterów w czerwcu.- W szacowaniu PKB za drugi kwartał 2020 r. dużą niewiadomą jest zachowanie sektora usług - stwierdzili analitycy.- NBP w swojej pesymistycznej projekcji założył duże spowolnienie w sektorze usług rynkowych, w drugim kwartale 2020 r. - dodali.Według ekonomistów ta część gospodarki nie jest prawie w ogóle opisywana przez dane miesięczne.- Więcej na temat PKB za drugi kwartał 2020 r. będzie można powiedzieć po jutrzejszych danych o sprzedaży detalicznej - skomentowali.- Naszym zdaniem lepsza produkcja dodaje do tempa PKB w drugim kwartale 2020 r. około 0,5 pkt. proc. w porównaniu do bardzo pesymistycznego konsensusu albo o 0,23 pkt. proc. w porównaniu do naszych prognoz które były lepsze niż konsensus.Główny Urząd Statystyczny opublikował również dane dotyczące cen w produkcji przemysłowej. Te w czerwcu spadły rdr o 0,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc.

Ekonomiści prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w czerwcu spadły o 1,0 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.

Poniżej tabela ze szczegółami:

czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -0,8 0,4 -1,7* -0,2* górnictwo i wydobywanie 3,6 2,7 -0,6* 1,2* przetwórstwo przemysłowe -1,5 0,3 -2,4* -0,3* wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,9 0,1 2,5 0,1 dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 5,8 0,2 6,0* 0,2* PRODUKCJA BUDOWLANA 2,6 0,3 2,6 0,2

* - dane skorygowane