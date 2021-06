Zaskakujący wpływ Euro 2020 na rynek walut

Zainteresowanie wielkim piłkarskim turniejem implikuje dość zaskakujące skutki, m.in. mniejsze rozchwianie kursów walut. W przypadku trwających Mistrzostw Europy ma to wyjątkowy wymiar, ponieważ w trakcie Euro 2020 mecze rozgrywane są w 11 krajach, w których płaci się aż siedmioma różnymi walutami.

Rynki finansowe idą na mecz

Najwięcej spotkań w strefie euro

Które waluty mogą się przydać Polakom

Jak nie stracić na wymianie walut?

Kondycja złotego na czas mistrzostw

Zmiana kursów nie dotknie wybierających się do Budapesztu. Powiedzenie „Polak, Węgier dwa bratanki” można też sparafrazować: „złoty, forint dwa bratanki”. Zmiany notowań obu walut zazwyczaj są zbliżone ze względu na podobną charakterystykę obu gospodarek, zwłaszcza z punktu widzenia światowych centrów finansowych.Opracowanie Europejskiego Banku Centralnego „The Pitch Rather than the Pit: Investor Inattention During FIFA World Cup Matches” pokazało, że podczas wielkich turniejów piłkarskich notowania instrumentów finansowych przebiegały w zwolnionym tempie, a liczba transakcji na giełdach była znacznie mniejsza.Gdy np. w trakcie Mistrzostw Świata w RPA narodowa drużyna wybiegała na boisko, to liczba akcji zmieniających właściciela w tym kraju była o 45 proc. niższa niż zazwyczaj. Aktywność spadała dodatkowo w kluczowych momentach gry, zwłaszcza gdy padały gole.– Podobna zasada dotyczy także rynku walutowego. Można zaryzykować stwierdzenie, że w najbliższym miesiącu nie będzie on areną burzliwych przetasowań, niemniej jednak środowy komunikat po dwudniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej może wywołać zmienność w notowaniach dolara, co zwykle oddziałuje także na inne waluty – komentuje Bartosz Sawicki z Cinkciarz.pl.Na turnieju rozgrywanym pod szyldem Euro dominuje waluta o tej samej nazwie. Spośród 51 mistrzowskich spotkań 16 odbywa się tam, gdzie obowiązuje euro: po 4 grupowe mecze piłkarze rozgrywają na stadionach w: Rzymie, Monachium, Amsterdamie oraz Sewilli.Funt jest „gospodarzem” 12 meczów – 8 w Londynie i 4 w Glasgow. Wagę brytyjskiej waluty na Euro 2020 podnosi stawka spotkań. Na Wembley piłkarze zagrają o wszystko, co najważniejsze – odbędą się tam bowiem oba półfinały oraz finał.Walutowe podium Euro 2020 uzupełnia rubel z 7 spotkaniami. W pozostałych strefach walutowych odbywają się po 4 mecze.Polska reprezentacja zaczęła turniej od niespodziewanej porażki 1:2 ze Słowacją na stadionie w Sankt Petersburgu. W sobotę, 19 czerwca nasza drużyna zagra w Sewilli z Hiszpanią, a w środę 23 czerwca wróci do Rosji na starcie ze Szwecją. Podróżującym za narodową drużyną kibicom z Polski w fazie grupowej przydają się zatem ruble oraz euro.Jeżeli kadra Paulo Sousy awansuje do 1/8 turnieju, biało-czerwony koszyk walut może rozszerzyć się o kolejną walutę. Po ewentualnym zwycięstwie w grupie E, co dziś wydaje się jednak trudne do osiągnięcia, byłby to funt – przydatny na mecz w Glasgow. Natomiast po zajęciu 2. lokaty – korona duńska na wyprawę do Kopenhagi. W przypadku opcjonalnego awansu z 3. miejsca możliwy jest powrót do Hiszpanii bądź starcie w Budapeszcie i zakup forintów.Na kolejnym etapie mistrzostw wygrana i awans Biało-Czerwonych do ćwierćfinału może otworzyć drogę np. do Baku, co wiązałoby się z uzupełnieniem portfela o manaty lub dolary. Kolejny zwycięski pojedynek to już prosta droga do Londynu i wydatki w funtach.Mimo porażki ze Słowakami wszystkie rozstrzygnięcia jeszcze są możliwe, a najkrótsza droga polskiej reprezentacji i jej sympatyków na magiczny dla Anglików stadion Wembley wiedzie przez 3 strefy walutowe, a najdłuższa (przez Węgry i Azerbejdżan) wymaga spotkań w 5 strefach walutowych. Kibic lub dziennikarz sportowy z Polski, podróżujący nie tylko na mecze Biało-Czerwonych, ale pomiędzy wszystkimi krajami turnieju, musi być wyposażony w 7 walut.Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że na grubość jego portfela wpływ ma jednak tak naprawdę kondycja 6: euro, funta, dolara (z którym powiązany jest manat), rubla, forinta oraz złotego, przyjmując, że właśnie za polską walutę będzie kupować pozostałe.Kilka miesięcy przed mistrzostwami, w kulminacyjnym punkcie trzeciej fali pandemii, rozegranie Euro 2020 wisiało na włosku. Na dodatek, kursy walut ostro pięły się w górę, co mogło istotnie zwiększyć koszt planowanej wycieczki na turniej.– Euro było wtedy najdroższe od blisko 12 lat. Za wspólną walutę płaciliśmy ok. 4,70 zł. W tym samym momencie kurs funta zbliżał się do 5,50 zł. Brytyjska waluta w 3 miesiące podrożała o blisko 65 groszy – przypomina Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.Tuż przed rozpoczęciem rozgrywek sytuacja na rynku walutowym wyraźnie zmieniła się na korzyść złotego. Euro potaniało o ponad 20 groszy, a funt o ponad 30 groszy. Niestety, niezwykle łagodne nastawianie Rady Polityki Pieniężnej dotyczące wysokości stóp procentowych w Polsce spowodowało jednak, że pod koniec ub. tygodnia i na początku bieżącego polska waluta już oddała całe czerwcowe umocnienie. I teraz z każdym dniem znów traci na wartości. Oby odwrotnie działo się z reprezentacją polskich piłkarzy!• 22,30 EUR• 19,07 GBP• 1883,24 RUB• 164,83 DKK• 7669 HUF• 107,23 RON• 26,86 USD