Zasłabnięcie za kierownicą – czy ubezpieczenie komunikacyjne jest w stanie pokryć szkody wyrządzone przez kierowcę, który zasnął czy zemdlał?

Jedną z możliwych przyczyn wypadków drogowych może być zasłabnięcie. Jeśli choć na moment kierowca straci koncentrację i przestanie wyraźnie widzieć to, co znajduje się przed maską samochodu, może dojść do kolizji albo nawet groźnego, tragicznego w skutkach zdarzenia. Kto odpowiada wówczas za likwidację szkód osobowych i majątkowych spowodowanych w ruchu drogowym? Kierowca, który zasłabł, czy też to ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego wypłaci odszkodowanie?

Przyczyny zasłabnięcia za kierownicą

Długa trasa pokonywana w godzinach nocnych, kiedy jeździ niewiele aut, może znużyć każdego prowadzącego i spowodować, że zaśnie on za kierownicą. Zaledwie ułamki sekundy dzielą wówczas kierującego od tego, by spowodował wypadek lub by jego auto znalazło się w przydrożnym rowie.

Wielu zawodowych kierowców doświadcza dużego zmęczenia w aucie. Także amatorzy mogą zasłabnąć podczas kierowania pojazdem - w wyniku stresu, przemęczenia, ale i w związku ze stanem zdrowia. Nagły spadek poziomu cukru w organizmie, spadek ciśnienia tętniczego, wysoka temperatura otoczenia, migrena albo poważniejsze sytuacje, jak udar lub wylew – właściwie w wielu przypadkach może dojść do zasłabnięcia. Jeśli kierowca porusza się wówczas po ruchliwej drodze, o tragedię nietrudno.

Co stanie się, jeśli rzeczywiście kierowca zasłabnie i spowoduje wypadek, w którym poszkodowani będą doświadczać szkód osobowych i majątkowych? Czy wówczas ubezpieczenie OC pozwoli na pokrycie kosztów odszkodowań?

Wypadek drogowy w wyniku zasłabnięcia i zaśnięcia za kierownicą – co z ubezpieczeniem OC?

Zasadniczo wydaje się, że obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powinno w całości pokryć szkody osobowe i szkody w mieniu powstałe z winy kierującego ubezpieczonym pojazdem. Czy jednak fakt, że do szkód doprowadziło zasłabnięcie za kierownicą, ma jakiś wpływ na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy? Niestety tak.

Warto wiedzieć, jaki zakres ma ubezpieczenie OC, które musi mieć każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Na stronie ubezpieczyciela uniqa.pl/ubezpieczenie-oc/ wskazano, że obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC chroni kierującego nim przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem samochodu.

Kto ponosi konsekwencje wypadków z przyczyn związanych z zasłabnięciem za kierownicą?

Problem z pokryciem kosztów odszkodowań za doznane przez poszkodowanych szkody osobowe czy majątkowe pojawia się w momencie rozróżnienia tego, czy doszło do wyłączenia świadomości kierującego pojazdem, na które nie miał wpływu, czy też na przykład kierowca zasnął za kierownicą.

Pojawia się bowiem w takim przypadku kwestia ustalenia odpowiedzialności za spowodowanie wypadku komunikacyjnego. W celu uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku będzie konieczne udowodnienie, że ponosi on bezsprzeczną winę za całe zdarzenie.

Jeśli ubezpieczyciel uzna, że przyczyna zaśnięcia czy zasłabnięcia za kierownicą będzie od kierowcy niezależna i tym samym nie będzie mu można przypisać winy za zdarzenie, to poszkodowani w takim wypadku mogą nie otrzymać wypłaty odszkodowania w ramach polisy OC. Ważne jest i to, że w sytuacji braku możliwości określenia strony winnej wypadkowi nie ma gwarancji tego, że towarzystwo poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą.

Policja apeluje! Kierowca powinien być wypoczęty przed drogą!

Zarówno funkcjonariusze policji, jak i sami ubezpieczyciele, np. UNIQA na swojej stronie uniqa.pl/quote/start, apelują, by kierowcy w ramach przygotowania do jazdy, zwłaszcza dłuższej, trwającej wiele godzin, byli dobrze wypoczęci – wyspani, i nie zażywali wcześniej leków, które mogłyby powodować senność czy wyłączenie świadomości.