Zasłużeni Pracownicy Morza mogą liczyć na zniżki, w tym na rejsy promami po Bałtyku

Osoby posiadające Odznakę Honorową Zasłużony Pracownik Morza będą mogły skorzystać ze zniżek w firmach żeglugowych, czy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. W czwartek porozumienia o współpracy partnerskiej podpisał z kilkoma podmiotami wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"Dziękuję wszystkim pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej, a także przedstawicielom firm i stowarzyszeń za ich poświęcenie oraz działania na rzecz rozwoju i ochrony morza. Pełnicie misję o ogromnym znaczeniu dla nas wszystkich, dlatego dzisiejsze wydarzenie należy traktować jako wyraz wdzięczności" - powiedział wiceminister Gróbarczyk.

Dzięki podpisanemu porozumieniu z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, osoby odznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej mają zagwarantowany ulgowy wstęp do wszystkich obiektów gdańskiego muzeum, w tym do Żurawia i na statek "Sołdek".

Unity Line przyznała odznaczonym oraz członkom ich najbliższej rodziny możliwość zakupu za połowę ceny rejsów promami do Szwecji.

Polska Żegluga Bałtycka zobowiązała się udzielić Zasłużonym Pracownikom Morza rabat w wysokości 40 proc. w sezonie średnim i niskim na rejsy m.in. do Danii i Szwecji.

Żegluga Augustowska zaproponowała natomiast zakup biletów za połowę ceny na rejsy trasami "Studzieniczna" oraz "Rospuda".

Z kolei bezpłatny wstęp do dwunastu latarni na Szlaku Latarni Morskich przyznało Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Stowarzyszenie Latarnik, Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich, Firma T.U.H. Latarnia Morska - Kołobrzeg Marek Kuźniewicz oraz firma Ed Edward Kozakiewicz.

Porozumienia dotyczą latarni Stilo, Rozewie, Hel, Krynica Morska, Gąski, Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Świnoujście, Niechorze, Kołobrzeg i Sopot.

Do skorzystania ze wszystkich uprawnień będzie upoważniała legitymacja potwierdzająca nadanie Odznaki Honorowej Zasłużony Pracownik Morza.

Odznaka Honorowa Zasłużony Pracownik Morza przyznawana jest pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej oraz pozostałym osobom, które przyczyniły się do rozwoju i osiągnięć tego sektora.

