Zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ: zbliżamy się do katastrofy klimatycznej

Zbliżamy się do katastrofy klimatycznej; klimatyczny kryzys dotyka już całą ludzkość – mówiła do uczestników rozpoczętej we wtorek w Katowicach konferencji PRECOP 27 zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, dyrektor wykonawcza UN Global Compact Sanda Ojiambo.

Wskazała, że dla osiągnięcia celu tzw. porozumień paryskich, obniżenia tempa wzrostu temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, przyczyniają się m.in. działania sektora prywatnego. Zachęciła przy tym do współpracy w tym zakresie zrównoważonego biznesu w ramach sieci UN Global Compact.

We wtorek, na niespełna trzy tygodniem przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie, w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konferencja PRECOP 27, poświęcona tematom związanym ze zmianami klimatycznymi - też w kontekście obecnej sytuacji na świecie, wpływającej na dynamikę zmian klimatu.

Współorganizatorem przedsięwzięcia, obok katowickiej Grupy PTWP, jest UN Global Compact - największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez sekretarza generalnego ONZ. Zaangażowana w przygotowanie PRECOP 27 w Katowicach organizacja UN Global Compact Network Poland to sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Dziękując organizatorom katowickiej konferencji za jej przygotowanie, zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, dyrektor wykonawcza UN Global Compact Sanda Ojiambo podkreśliła w odtworzonym wystąpieniu, że odbywa się ona w krytycznym czasie, ponieważ klimatyczny kryzys dotyka już całą ludzkość.

"Susze, powodzie niszczą ekosystemy na świecie, a zmiana klimatyczna stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jeżeli chcemy osiągnąć cel obniżenia tempa wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza, musimy spowolnić ten wzrost już do 2050 r., ale nie mamy specjalnie dużo czasu - zbliżamy się do katastrofy klimatycznej" - przestrzegła.

"Dobre wieści są takie, że powstaje bardzo wiele zmian w sektorze prywatnym. Wydaje się, że sektor prywatny jest w stanie działać jako lider w tych sprawach. Można o tym przeczytać w Planie Energetycznym 5.0 Sekretarza Generalnego ONZ, który mówi o trzykrotnym wzroście w partnerstwo prywatno-publiczne do poziomu 4 bilionów dolarów" - przypomniała Ojiambo.

"UN Global Compact mówi, że nasze nowe inicjatywy powinny opierać się na wiedzy i być długoterminowymi inicjatywami naukowymi, które mogą nas doprowadzić do celu 1,5 stopnia i neutralności węglowej. Cieszymy się, że członkowie UN Global Compact Network realizują te działania dwa razy szybciej, niż inne podmioty" - podkreśliła zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ.

Nawiązała do 10 zasad UN Global Compact oceniając, że są one najlepszą mapą drogową prowadzącą do sprawiedliwej transformacji. "Są to elementy związane z przestrzeganiem praw człowieka, zatrudnienia, kwestii środowiskowych, ale także walki z korupcją" - wyjaśniła. "Bardzo cieszę się, że polski sektor prywatny w tych obszarach jest jednym z liderów" - zaznaczyła.

Wskazała też, że od 2020 r. UN Global Compact Network Poland stworzyła wiele partnerstw zasadzających się na współpracy regionalnej i lokalnej, dotyczących współpracy z sektorem gospodarczym, dzięki czemu wprowadzane są nowe rozwiązania, także prawne.

"To właśnie polskie firmy działają na rzecz edukacji klimatycznej, poprawiają stan powietrza, jak również walczą o dekarbonizację transportu. Zapraszam wszystkich, aby stali się członkami UN Global Compact - jest tam ponad 70 tys. podmiotów gospodarczych, które wspólnie doprowadzą nas do sprawiedliwej transformacji na rzecz lepszej przyszłości dla Polski i świata" - zachęciła Sanda Ojiambo.

Podczas konferencji otworzono również wystąpienie Maimunah Mohd Sharif - dyrektor wykonawczej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat), która przewodniczyła obradom 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, zorganizowanego w czerwcu tego roku w Katowicach. Forum należy do największych na świecie wydarzeń poświęconych polityce miejskiej.

Maimunah Mohd Sharif zwróciła uwagę, iż najbardziej dotkliwe obecnie zjawiska, przynoszące negatywne skutki na całym świecie, można określić jako 3K - to pandemia koronawirusa, katastrofy klimatyczne oraz konflikty. "M.in. te czynniki sprawiają, iż w miastach pojawiają się jeszcze bardziej zmarginalizowane społeczności, które popadają w jeszcze większe ubóstwo" - tłumaczyła szefowa UN Habitat.

Jak zaznaczyła, kryzys klimatyczny zmusza do zmian systemowych na wszystkich szczeblach działalności - od globalnego do lokalny. Maimunah Mohd Sharif poinformowała, iż organizatorzy COP27 w Egipcie zwrócili się do UN Habitat o włączenie się w prace szczytu klimatycznego poprzez realizację projektu dotyczącego zrównoważonej odporności miast, z myślą o przyszłych pokoleniach. "Chodzi o wpisanie zagadnień miejskich w politykę klimatyczną" - tłumaczyła przedstawicielka agendy ONZ.

Przed czterema laty Katowice były gospodarzem 24. sesji szczytu klimatycznego ONZ. Teraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które w grudniu 2018 r. gościło ok. 20 tys. uczestników COP24 z prawie 200 krajów, zorganizowano dwudniową konferencję poprzedzającą spotkanie 6-8 listopada w Egipcie.

Jak informują organizatorzy PRECOP 27, jej wiodącym celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznego szczytu klimatycznego. Program spotkania wypełnia 21 sesji dyskusyjnych z udziałem ponad stu prelegentów - polskich i unijnych polityków, przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Merytorycznym partnerem wydarzenia jest Komisja Europejska.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl