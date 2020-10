"Zatruta pigułka" w nowym Prawie zamówień publicznych

W nowym Prawie zamówień publicznych, które wkrótce zacznie obowiązywać, zawarto przepisy dotyczące wykluczenia wykonawców w trudnościach finansowych. Mogą one uderzyć w sens restrukturyzacji firm przeżywających problemy.

„Zatruta pigułka”

Jest alternatywa

Jak wskazują prawnicy, w tej sytuacji zamawiający będą jednak zobowiązani do oceny sytuacji wykonawcy z punktu widzenia zasady proporcjonalności.- Innymi słowy, wykonawca nie powinien zostać wykluczony z postępowania, jeśli byłoby to w sposób oczywisty nieproporcjonalne. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, wykonawca nie będzie miał jednak pewności, jak jego sytuacja zostanie oceniona przez danego zamawiającego - podkreślono w komentarzu.- Nowy przepis to „zatruta pigułka dla wszystkich firm, które ubiegają się o zamówienia publiczne. Jeżeli biznes opiera się na zamówieniach (jak np. w przypadku wykonawców dróg czy linii kolejowych), i znajdzie się w tarapatach, jego restrukturyzacja może nie mieć sensu. Co z tego, że firma ułoży się z wierzycielami, skoro nie będzie mogła zarabiać pieniędzy na ich spłatę - dodano.W tej sytuacji - jak wyjaśniono - układ może być niewykonalny. Sądowy nadzorca czy zarządca będzie musiał uwzględniać w planie restrukturyzacyjnym ryzyko braku możliwości generowania przychodów z zamówień publicznych wywołane ryzykiem wykluczenia wykonawcy.W efekcie wierzyciele mogą głosować przeciwko układowi, albo sąd może odmówić jego zatwierdzenia. Jest to więc - jak podkreśla DZP - prosty sposób na odcięcie wielu biznesów od ratunku przed upadłością.- Czy można inaczej? Można i nie będzie to z sprzeczne z unijną Dyrektywą zamówieniową. Nowe PZP niemal dosłownie powtarza art. 57 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy. Być może więc ustawodawca chciał dobrze, tj. zamierzał wprowadzić przepis jak najbliżej oddający jej brzmienie - wskazano w komentarzu.Twórcy przepisów - jak zaznaczają prawnicy DZP - nie uwzględnili jednak wyjątku od tej zasady, który zawiera końcowa część przepisu. Na jego podstawie państwo członkowskie może wymagać od zamawiających, aby nie wykluczali wykonawców w trudnościach finansowych, jeżeli są oni w stanie wykonać zamówienie z uwzględnieniem krajowych środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej.- Bez wątpienia, chodzi tu o procedury restrukturyzacyjne. Polski ustawodawca korzysta zresztą z tego wyjątku na podstawie obecnego PZP. Czy jego celem rzeczywiście było wykluczenie z zamówień firm w restrukturyzacji i po jej zakończeniu? Jak nowe rozwiązanie ma się do tzw. polityki drugiej szansy, zakładającej że przedsiębiorca w kryzysie zadłużenia powinien móc uniknąć upadłości - pytają eksperci.- I na koniec: czy nowy przepis ma jakikolwiek sens w sytuacji gdy wiele firm, polskich i zagranicznych, które ucierpią z powodu pandemii COVID-19, będzie musiało ratować się restrukturyzacją sądową? Naszym zdaniem odpowiedzi na te pytania są oczywiste. Pozostaje mieć nadzieję, że w porę zada je sobie również ustawodawca - podsumowują.