Zatrzęsło moskiewską giełdą. Duże spadki po informacjach z Ukrainy

We wtorek po zapowiedzi referendów na okupowanych ukraińskich terytoriach moskiewska giełda zanurkowała o 11 proc. To największy spadek od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie twierdzą jednak, że to przez… możliwość zwiększenia obciążeń podatkowych firm eksportowych.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak podaje Boomberg, moskiewski parkiet był we wtorek najsłabszy na świecie. Wyprzedaż pogłębiła się, gdy ogłoszono, że w tak zwanych republikach ludowych: ługańskiej i donieckiej a także w okupowanych przez Rosjan obwodach: chersońskim i zaporoskim między 23 27 września odbędą się referenda ws. przyłączenia do Rosji.

Indeks MOEX spadł we wtorek o 11 proc., akcje Gazpromu o 10,65 proc.

Zdaniem analityków, działania te przyczyniają się do zwiększenia napięcia między Zachodem a Rosją i nasilenia międzynarodowej izolacji tego kraju. Ostatnio nawet prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał rosyjskiego przywódcę Władimira Putina do zwrotu okupowanych terytoriów Ukrainie w ramach porozumienia pokojowego. Na rosyjski rynek dodatkowo działają wysiłki Europy Zachodniej na rzecz ograniczenia importu energii. Swoje robi też świadomość porażki rosyjskich wojsk, które uległy ukraińskiej kontrofensywie w obwodzie charkowskim.

W efekcie indeks moskiewskiej giełdy MOEX spadł we wtorek o aż 11 proc., niwelując spadek do 8,84 proc. przed zamknięciem.

Akcje Gazpromu spadły o 10,65 proc., Rosnieftu o 9,02 proc., Novateku o 9,54 proc., Lukoila o 10,48 proc. Sbierbanku o 9,45 proc. Mniejsze straty poniosły: Norilsk Nickel -4,92 proc., Acron, -4.21 proc., Rostelecom -4,18 proc.

Tymczasem rosyjska agencja TASS powodów spadku na rynku akcji doszukuje się przede wszystkim w medialnych doniesieniach o możliwości zwiększenia przez rosyjski rząd obciążeń podatkowych dla firm eksportowych. Chodzi o podniesienie ceł eksportowych na gaz do 50 proc., wprowadzenie cła lub jego ekwiwalentu na eksport LNG, podniesienie cen gazu w Rosji oraz wycofanie dodatkowych wpływów z firm gazowych poprzez podwyższenie podatku od wydobycia minerałów.

Decyzja ta może przynieść budżetowi dodatkowe 1,4 bln rubli (23,01 mld dolarów) w 2023 roku i ponad 3 bln rubli (49,3 mld dolarów) w latach 2023-2025.

Zdaniem cytowanego przez TASS eksperta, rynek obawia się, że propozycja rządu może skutkować m.in. anulowaniem dywidend ogłoszonych już przez Novatek i inne spółki naftowo-gazowe, takie jak Tatnieft i Gazprom.

Inwestorzy zaniepokojeni doniesieniami z Ukrainy i poprawkami Dumy Państwowej

TASS przyznaje jednak, że tąpnięcie na moskiewskiej giełdzie to także skutek sytuacji geopolitycznej. Inwestorzy byli zaniepokojeni doniesieniami z Ukrainy i uchwaleniem przez Dumę Państwową kilku poprawek dotyczących służby wojskowej i mobilizacji.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl